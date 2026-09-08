Prestigioso ex piloto de F1 elogió a Franco Colapinto: «Tiene destellos de brillantez»

Foto: Alpine. El argentino se prepara para el Gran Premio de España, que marcará el estreno absoluto del "Madring Circuit".

La actuación del piloto argentino Franco Colapinto el pasado domingo en el circuito de Monza despertó más elogios que críticas.

Aún cometiendo un error conductivo en el reinicio de la competencia, que lo llevó a despistarse y perder valioso terreno en la lucha por el podio, el argentino se gana cada vez más un lugar en la consideración de la prensa especializada.

En este caso, el que elogió al piloto de Alpine fue el escocés David Coulthard, ex piloto de Williams, McLaren y Red Bull, subcampeón del mundo y ganador de 13 competencias en la Fórmula 1, que actualmente se desempeña como comentarista en la TV inglesa.

«Creo que todos podemos estar de acuerdo en que Pierre Gasly ha sido el líder del equipo allí, pero Colapinto ha mostrado destellos de brillantez. Y supongo que ahora simplemente se trata de buscar esa consistencia«, destacó el británico sobre el papel del pilarense, que tuvo una brillante recuperación para arribar 9° y sumar dos puntos.

«Sin duda ha hecho lo suficiente como para ganarse una firma en un contrato renovado«, dijo el subcampeón de 2001 (el campeón fue Michael Schumacher), en alusión a su reciente renovación con la escuadra francesa para la próxima temporada.

ON BOARD de la excelente salida de Franco pic.twitter.com/b5lDytabB5 — Colapinto 43 🇦🇷 (@Colapinto_f126) September 6, 2026

Sin embargo, David Coulthard también fue crítico sobre el despiste que sufrió el piloto argentino en el séptimo giro, mientras peleaba con el neerlandés Max Verstappen, asegurando que «tuvo una salida brillante, pero simplemente fue demasiado ambicioso con el acelerador en la segunda curva de Lesmo«.

Por último, el escocés, el piloto que ocupó la butaca de Williams en 1994 tras la muerte del brasileño Ayrton Senna, comparó el año de Colapinto, su primera temporada completa en F1, con lo vivido en el certamen pasado por el italiano Kimi Antonelli, actual puntero del campeonato y máximo candidato al título.

«Se puede ver que Antonelli, en su primer año en la Fórmula 1, tuvo momentos en los que se veía bien y otros en los que no parecía estar a la altura. Y este año se ha mostrado como el hombre a batir. George Russell lo sabe», finalizó Coulthard.