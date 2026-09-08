Una familia de Buenos Aires quedó aislada por la nieve en un cerro de Neuquén y la madre caminó 15 kilómetros hasta conseguir ayuda

Momentos de desesperación vivió una familia de Buenos Aires que quedó varada camino al cerro Wayle del norte neuquino. Debido a los bardones de nieve, la camioneta Renault Alaskan en la que viajaban quedó atascada y no pudieron continuar el trayecto. La madre de la familia, integrada por dos nenes de 3 y 9 años, caminó unos 15 kilómetros hasta conseguir señal y poder pedir ayuda a la Policía.

El subcomisario Ricardo Ovadilla de la División Brigada Rural informó que el pedido de rescate fue recepcionado este lunes alrededor de las 13.30. La madre de la familia había logrado comunicarse con la Policía de Río Negro después de caminar varios minutos. La fuerza derivó el alerta a Neuquén y desde allí anoticiaron al comando de Chos Malal.

Cuatro horas varados en medio de la nieve en el norte de Neuquén

Ovadilla informó que la familia permaneció en el sector alrededor de «unas cuatro horas». La familia estaba integrada por la madre de 47 años, su pareja de 43 y dos nenes de 3 y 9 años.

Según comentó la mujer, «desconocían» que el camino estaba intransitable debida a la «falta de señalización«. Ovadilla comentó que aún la ruta no está habilitada porque no es periodo de temporada.

La familia dijo que era la primera vez que visitaban el lugar y que no sabían que la ruta estaba restringida. El comisario detalló que el vehículo se atascó pese a contar con cadenas.

Una vez que tomaron conocimiento, los efectivos de la Brigada Rural se dirigieron hacia el Cerro Wayle por la Ruta 37. Hicieron unos 30 kilómetros hasta que se encontraron con la mujer. La mujer se desbordó de emoción al ver los policías y, luego de ser tranquilizada, los guió hasta el lugar donde estaba el vehículo.

Con palas y otras herramientas, el grupo de policias- integrado por cinco efectivos- logró liberar el vehículo. Las tareas demandaron «menos de una hora«, comentó Ovadilla. El comisario explicó que los integrantes de la familia, oriunda de Tigre, afortunadamente no llegaron a atravesar «complicaciones de salud» por el aislamiento.

El comisario explicó que es recurrente que las personas que quedan varadas en el sector solo se puedan comunicaron con la Policía de Río Negro para pedir ayuda, quien luego anoticia a la fuerza de Neuquén sobre la emergencia.