«Aire tóxico»: el encubrimiento tras el 11-S que reveló el alcalde de Nueva York con la publicación de documentos

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este martes la publicación de miles de documentos que muestran que tras el 11-S las autoridades no revelaron todo lo que sabían sobre la toxicidad del aire en la ciudad.

Se trata de las condiciones alrededor del Ground Zero. Los escritos abordan problemas de salud, la calidad del aire y la respuesta de las autoridades neoyorquinas a los atentados.

La divulgación sobre el 11-S que hizo Zohran Mamdani

La divulgación fue en vísperas del 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que causaron la muerte de 2.977 personas en Estados Unidos, en su mayoría por el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York.

Más de 9.400 personas han muerto a causa de enfermedades relacionadas con su exposición a la zona en los años posteriores, según un programa federal de vigilancia médica.

«Son documentos que muestran lo que la ciudad sabía sobre el aire tóxico alrededor de la Zona Cero, cuándo lo supo y cómo actuó para limitar su responsabilidad», dijo el alcalde en una rueda de prensa.

En más de 170.000 páginas, los documentos abordan problemas de salud, la calidad del aire y la respuesta de las autoridades neoyorquinas a los atentados.

La divulgación forma parte de un acuerdo con 9/11 Health Watch, un grupo de defensa de las víctimas que había emprendido acciones legales para obligar a la ciudad a hacer públicos los documentos.

«Durante 25 años, cuatro diferentes administraciones municipales ocultaron al público, al Congreso de Estados Unidos y al Ayuntamiento documentos que mostraban lo que la Ciudad sabía realmente sobre el peligro de los químicos tóxicos en el Bajo Manhattan y el oeste de Brooklyn tras el derrumbe del World Trade Center, incluso mientras funcionarios de la ciudad seguían transmitiendo al público el mensaje de que el aire era ‘seguro y aceptable'», afirmó el director del grupo, Benjamin Chevat, en un comunicado.

Cuando le preguntaron por los nombres de los funcionarios que habían ocultado información al público, Mamdani respondió: «Esto pasa por una multitud de personas en quienes los neoyorquinos han confiado».

Jon Stewart, que durante años defendió a los socorristas del 11-S, dijo junto a Mamdani el peligro que significó: «Había veneno en el aire, en el suelo, en los marcos de las ventanas, en los aires acondicionados y cubriendo a tus mascotas y a tu ropa. Y se mantuvo allí durante meses«, sostuvo.

«Todo el mundo lo sabía. Y ahora está muy claro que la ciudad también lo sabía. Y en lugar de tomar medidas para mitigar los daños que eso causaría a sus ciudadanos y a la gente que estaba allí, lo encubrieron para volver a la normalidad», agregó Stewart.

AP