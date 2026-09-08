Ravier destacó la licitación de $200.000 millones para créditos UVA y anunció medidas en seguridad

En su 11° conferencia de prensa, Adrián Ravier no solo reafirmó la postura del Gobierno en la causa Malvinas sino que anunció nuevas medidas en materia de seguridad, economía y energía.

Los anuncios de Ravier: economía, seguridad y subsidios

En materia económica, el vocero valoró los resultados de la primera licitación de plazos fijos UVA para créditos hipotecarios concretada el pasado lunes. Al respecto, reveló que la subasta contó con 42 ofertas provenientes de 18 bancos, adjudicándose $200.000 millones entre 13 entidades financieras.

Asimismo, señaló que 21 complejos agroindustriales alcanzaron récords históricos de exportación durante el primer semestre de 2026, mientras que el sector lácteo registró un máximo sin precedentes tanto en valor como en volumen exportado durante los primeros siete meses del año.

En materia de seguridad, Ravier anunció la puesta en marcha del protocolo para presas de «alto riesgo» en cárceles de mujeres. La medida refuerza las medidas de control para garantizar el aislamiento de las internas dentro de esta categoría, incorporando tecnología de escáneres, detectores de metales, cámaras infrarrojas y monitoreo permanente, además de limitar las comunicaciones y el contacto exterior.

Hacia el cierre de la conferencia, el vocero informó sobre la transición hacia un esquema de subsidios focalizados en lugar de generalizados. En este marco, se denegaron 17.843 solicitudes irregulares pertenecientes a usuarios ubicados en zonas con manifiesta capacidad contributiva. Asimismo, detalló que 1.508 personas intentaron registrarse entre dos y cinco veces desde julio del año pasado, a pesar de contar con inscripciones rechazadas previamente.