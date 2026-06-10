Previa de España: la actividad para Franco Colapinto en Barcelona comenzará mañana

El argentino se ilusiona en la previa del GP de España.

Cuenta regresiva para el Gran Premio de España y la continuidad del argentino Franco Colapinto en el Mundial 2026 de Fórmula 1, cuyo séptimo compromiso se disputará desde el viernes en Montmeló (Barcelona).

El piloto de Alpine comenzará sus compromisos en el trazado catalán mañana, ya que fue desginado por la FIA como integrante de las rondas de prensa que se realizan habitualmente antes de cada competencia.

La misma empezará a las 10 de nuestro país, y junto a Franco estarán el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, y el local Carlos Sainz (Williams), con quien Colapinto tuvo un encontronazo el pasado domingo en Mónaco.

Media hora antes será el turno de Fernando Alonso (Aston Martin), también en su condición de local; el inglés Oliver Bearman (Haas) y el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls).

We will be back for more 👊 pic.twitter.com/lZYghc6qZp — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 9, 2026

Luego del traspié en Mónaco, donde culminó 14° y lejos del nivel competitivo exhibido en Canadá y Miami, el pilarense confía en cumplir un buen papel en el circuito español, donde cada año se llevan a cabo los ensayos de pretemporada.

“Por primera vez en este año, estaremos corriendo en un circuito donde tenemos mucho conocimiento del A526 debido a las pruebas que hicimos en enero», expresó el pilarense en la previa.

«Los autos se desarrollaron mucho desde entonces y sabemos mucho más sobre las regulaciones de este año, por lo que será muy interesante salir el viernes y ver las mejoras que logramos en un poco tiempo”, recalcó.