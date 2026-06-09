Barcelona ilusiona a Franco Colapinto: «Será muy interesante ver las mejoras logradas», expresó

Dar vuelta la página y enfocarse de lleno en el próximo desafío. El Gran Premio de España, a disputarse el fin de semana en Montmeló (España), querrá ser el lugar de la reivindicación para Franco Colapinto.

El argentino dio un paso en falso en Mónaco el pasado domingo, lejos de los puntos y con un Alpine (al menos su monoplaza) poco competitivo en relación a las competencias anteriores.

Pero la historia venidera esperanza. El trazado catalán es un circuito muy bien conocido, y donde el team francés, al igual que los demás de la parrilla, llevó adelante el desarrollo del nuevo concepto técnico estrenado este año.

Horarios del Gran Premio de España

“Por primera vez en este año, estaremos corriendo en un circuito donde tenemos mucho conocimiento del A526 debido a las pruebas que hicimos en enero», expresó el pilarense en la previa.

«Los autos se desarrollaron mucho desde entonces y sabemos mucho más sobre las regulaciones de este año, por lo que será muy interesante salir el viernes y ver las mejoras que logramos en un poco tiempo”, recalcó.

La única presentación de Franco sobre un F1 en Barcelona ocurrió en la pasada temporada, arribando en el 15° puesto, con un auto que estaba muy lejos de las prestaciones que ofrece en la actualidad.

Pero más atrás en el tiempo, mientras edificaba su camino hacia la máxima, el argentino obtuvo grandes logros en dicho escenario, destacándose su consagración como campeón de la F4-Española, y el 2° puesto en la F2 en 2024.

“Disfruto del circuito y he estado en el podio aquí en muchos de los campeonatos en los que he competido, así que utilizaré esas buenas experiencias para ayudar a sacar el máximo en cada sesión», cerró.