Pueblo Viejo Las Peques: las chicas de Roca que disputarán un Mundialito en Chile

Pueblo Viejo Las Peques es un equipo de fútbol femenino de General Roca, fundado el 16 de julio de 2019. Actualmente se entrena en la cancha de Social Patagonia, en el barrio 174 Viviendas, y también en su propio predio del barrio Brentana.

El próximo lunes 19 de enero, 35 jugadoras y 25 familias viajarán a Concepción, Chile, para disputar una nueva edición del Mundialito «Copa Comuna de Coronel», torneo que ya jugaron en 2024, cuando fueron subcampeonas tras caer 2-1 por penales en la final, cerrando una destacada participación.

Hace dos años, las chicas completaron un excelente torneo y fueron subcampeonas.

“Ojalá el fútbol femenino siga creciendo”, expresó la entrenadora del equipo, Macarena Muñoz. En esta edición, Las Peques competirán en distintas categorías, desde juveniles hasta las más pequeñas, en un certamen que se extenderá hasta el sábado 24, por lo que emprenderán el regreso el domingo 25.

Macarena también destacó el acompañamiento del entorno del club. “Quiero agradecer especialmente a las familias, que siempre apoyan y trabajan a la par. También al profe de arqueros, Gustavo Coro, y a la profe Vane Padua”, señaló.

Además, remarcó el aporte de los sponsors que hicieron posible el viaje: Agua Roca, Egipcio Bar, Camisetas Roca, Cerol (Centro de Estética y Rehabilitación Oral), Mega Fantástico Stream, El Nene y Viajes y Turismo Azabache.

Por último, la entrenadora invitó a más jugadoras a sumarse al equipo. “Son todas bienvenidas”, afirmó. Quienes estén interesadas pueden comunicarse al 2984-653358. En ese sentido, adelantó cuál es el objetivo principal para este año: “La idea es que en marzo podamos pasar a ser un club y darles la posibilidad de jugar ligas”, concluyó.