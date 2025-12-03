Cuenta regresiva para el sorteo del Mundial 2026: hora, bombos y todo lo que tenés que saber

Este viernes 5 de diciembre, desde las 14:00 (hora argentina), se realizará el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El evento tendrá lugar en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C.

Heidi Klum y Kevin Hart serán los copresentadores de la ceremonia, que también contará con un show de entretenimiento con artistas internacionales como Andrea Bocelli, Robbie Williams y Nicole Scherzinger.

Los posibles rivales de la Selección

La FIFA confirmó los bombos del sorteo. Argentina será cabeza de serie, junto a los tres países anfitriones y las selecciones mejores ubicadas en el ranking: España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. La Selección no podrá compartir grupo con ningún país de Conmebol, excepto Bolivia, que debe disputar el repechaje.

Así quedaron conformados los otros potes:

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas y los clasificados 1 y 2 del Repechaje (que integran Bolivia, República Democrática de Congo, Irak, Jamaica, Surinam y Nueva Caledonia).

Además, la FIFA implementará un nuevo reglamento que podría influir en el camino de la Selección: los dos mejores del ranking, España y Argentina, quedarán en lados opuestos del cuadro, por lo que si ambos ganan sus grupos, solo podrían cruzarse en una eventual final. Lo mismo ocurrirá con el tercero y cuarto, Francia e Inglaterra.

Los anfitriones ya tienen asegurada su posición como cabezas de serie: México en el Grupo A, Canadá en el B y Estados Unidos en el D.

Fechas y sedes

El sábado 6 se confirmarán oficialmente los días y horarios de todos los partidos del Mundial. “El proceso de asignación de partidos posterior al sorteo tiene como objetivo garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los aficionados de todo el mundo puedan ver los encuentros en vivo en sus respectivas zonas horarias”, detalló la FIFA.

Será un hecho inédito en la historia de los Mundiales, ya que por primera vez la definición del calendario no se hará el mismo día del sorteo. La presentación se transmitirá desde Washington y estará a cargo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acompañado por leyendas del fútbol y representantes de todas las selecciones clasificadas.