Lionel Scaloni y su protagónico rol en el sorteo de la Copa del Mundo 2026

Scaloni y la copa, una imagen que se repetirá, con otra pilcha, en el sorteo del Mundial. (Archivo)

Este viernes, en el Centro Kennedy de la ciudad de Washington D C, la FIFA llevará a cabo el sorteo del Mundial 2026 de fútbol que se repartirá entre Estados Unidos, México y Canadá. Se viene la primera edición con 48 equipos y se definirán los integrantes de los 12 grupos en una edición en la que Argentina defenderá la corona.

El evento contará con la presencia de Lionel Scaloni, entre otros representantes de la delegación Albiceleste. Y su protagonismo será relevante. Por ser el estratega campeón de la última edición de la Copa del Mundo, será el encargado, en el inicio del acto (comenzará a las 14 de Argentina), de ingresar el trofeo y ubicarlo en el atril que estará presente durante todo el sorteo.

Scaloni toma la posta de Deschamps

Lionel Scaloni tendrá una participación idéntica a la de Didier Deschamps en abril del 2022 para el Mundial de Qatar; Miroslav Klose, capitán de la Selección de Alemania en lugar del técnico Joachim Low, en diciembre del 2017 para Rusia 2018, y Vicente Del Bosque en diciembre de 2013 para el Mundial de Brasil 2014.

Deschamps en 2022 y Del Bosque en 2013. Ahora le toca a Scaloni.

Luego del sorteo de este viernes, en el que los seleccionados sabrán, en su mayoría, los tres rivales que enfrentarán en la fase de grupos, a la espera de las seis plazas todavía disponibles, la FIFA se pondrá a trabajar en el reparto de cada uno de los partidos en cada una de las 16 sedes de la Copa del Mundo (11 de Estados Unidos, 3 de México y 2 de Canadá).

El sábado 6, también desde las 14, la entidad que preside Gianni Infantino realizará una transmisión en vivo mediante su sitio web y cuentas de redes sociales oficiales, en la que develará las ciudades que tendrán que visitar los combinados para sus primeros enfrentamientos y cómo y en dónde será su hipotético camino en la instancia de eliminación.