Encabezó un equipo fantasma, estafó a Pechito López y ahora apuntó contra Franco Colapinto

Jugó con la ilusión de un país y del mejor piloto del momento. Llegó a Argentina, se llevó el dinero, desapareció y nunca más dio respuestas. Su nombre es Peter Windsor, más conocido como el estafador de José María «Pechito» López.

En 2010, el británico representaba la cara visible del USF1 Team, el proyecto estadounidense que, en definitiva, nunca nació. Promesa va, promesa viene, apenas llegaron a darle forma a uno de los monocascos que se utilizaría a partir de marzo en Bahréin. No por nada Bernie Ecclestone, mandamás de la F1 por entonces, advirtió: «no envíen el dinero».

Fue demasiado tarde. Era tal la desesperación de volver a ver un piloto nacional en la máxima, que se descuidó lo más importante. Mientras, el cordobés Pechito López, la gran esperanza argentina, trabajaba junto a su grupo para juntar los 8 millones de dólares, «trámite» que, entre avales y contratos, finalmente se concretó. ¡López era piloto de F1!

Ken Anderson (izquierda), titular del team junto a Windsor, acompañan a Pechito López en la sede del fallido equipo en Carolina del Norte, en enero de 2010.

Encaminada la parte burocrática, López, que durante 2003 y 2006 fue pilotos de prueba de Renault F1, se abocó a lo deportivo: entrenar exhaustivamente y ponerse a tono con su nuevo equipo. Pero cuando llegó al taller del team, adviritió la real situación. «Acá está todo muy verde«, le aseguró Pechito a su gente.

Semanas más tarde llegó el cachetazo desde Carolina del Norte. El USF1 Team cerraba sus puertas y ponía fin al incipiente proyecto. Pero el dinero que Windsor vino a buscar (arribó a Casa Rosada y posó junto a Cristina Fernández de Kirchner) y se llevó de Argentina, nunca apareció.

El propio Windsor, alguna vez gerente de Williams y también periodista (fue amigo de Carlos Reutemann), es el mismo que esta mañana, en un Podcast, tuvo el tupé de juzgar al argentino Franco Colapinto por lo ocurrido el sábado pasado en Bakú.

¿Qué dijo Windsor?

En diálogo con «CxmeronCc», el inglés se mostró a favor de las declaraciones primitivas de su compatriota Lando Norris (luego se retractó) y apuntó: «Estoy de acuerdo con él al 100%. Creo que definitivamente (Franco) debería tener una prohibición de carreras«.

Y agregó: «Fue ridículo, absolutamente ridículo. No estoy culpando a Lando. Tienes que leer a los otros pilotos y sus carácteres. No se trata solo de no golpear a alguien más, asegúrate de que nadie más te golpee. Ese es el punto en cursiva, en mayúsculas en cursiva, y no creo que Lando se apegara a esa regla ayer (por el sábado)».

🗣️ Peter Windsor: "I agree with him 100%. I think he should definitely have a race ban. […] It was ridiculous, absolutely ridiculous. […] I'm not blaming Lando. […] You've got to read the other drivers, the characters of them. […] It's not just about don't hit somebody else,… pic.twitter.com/CjhtiXt0Gj — Cameron (@CxmeronCc) September 28, 2026

Hubo un detalle que, además de los dichos, despertó más controversia y suspicacia. En la entrevista, el británico lució una gorra con la impresión Jetcraft, la empresa de aviación del australiano Mick Doohan, padre del piloto al que Colapinto suplantó en Alpine desde Imola de 2025. ¿Casualidad u operación encubierta?