Neuquén invertirá $70.000 millones en pluviales y asfalto en Confluencia: el canal que busca terminar con las calles anegadas

El intendente Mariano Gaido, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, y el ministro de Gabinete provincial, Juan Luis Ousset dialogaron con vecinas sobre el impacto del plan pluvial en Confluencia. (Foto: Municipalidad de Neuquén)

Neuquén anunció un nuevo plan de obras para los barrios Confluencia Urbana y Confluencia Rural, que contempla una inversión de 70.000 millones de pesos con fondos propios, provenientes del superávit municipal, para ejecutar obras de pluviales, canales, pozos de bombeo y pavimentación de calles. La presentación estuvo a cargo del intendente Mariano Gaido, junto a la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, y el ministro de Gabinete provincial, Juan Luis Ousset.

La actividad se formalizó durante una recorrida por la calle El Chocón, donde ya comenzaron las excavaciones bajo una premisa clara: los vecinos tendrán un sistema de desagües pluviales antes de ver las máquinas de asfalto. En ese marco, se detalló que el plan proyecta 200 cuadras de pavimento en Confluencia Urbana para acercarse a la cobertura total del barrio, mientras que en Confluencia Rural se concentrarán los canales y las estaciones de bombeo.

Durante la presentación, Gaido remarcó que «hablar de tener las cuentas ordenadas también es hablar de hacer, y hacer significa estar en cada rincón de la ciudad», mientras que Pasqualini justificó el orden de las etapas al señalar que «estamos llegando a todos los barrios con el plan 100% de asfalto, pero primero resolviendo lo primordial, que es el tema de los pluviales«.

En sintonía, Ousset valoró el ritmo de trabajo conjunto y aseguró que «es abrumador lo que está haciendo la ciudad: se ve muchísima planificación, inversión y utilización de los recursos públicos a donde tienen que ir».

Avanza la colocación de cañerías subterráneas en la calle El Chocón, obra previa al inicio de la pavimentación. (Foto: Municipalidad de Neuquén)

Cómo funcionará el megacanal subterráneo

La obra central del sistema de drenaje será un canal de 7 metros de ancho por 2 de profundidad que correrá enterrado por debajo de la calle Los Álamos, en el tramo comprendido entre Aguado y El Chocón. Desde ese punto continuará su traza hacia Lope de Vega y desembocará en Piglia, donde se montará un pozo de bombeo para expulsar el caudal excedente hacia la costanera.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, detalló que el proyecto suma tendido de cañerías secundarias en distintas arterias para colocar sumideros que capten el agua superficial. «Lo primero que estamos haciendo es lo que va enterrado», explicó el funcionario, tras recordar que el municipio ya culminó la defensa costera y el Paseo Costero hasta calle Aguado.

Autoridades provinciales, municipales y representantes vecinales recorrieron el sector donde se invertirán $70.000 millones en pluviales y asfalto. (Foto: Municipalidad de Neuquén)

Hoy, ante cada temporal, varios sectores quedan intransitables. «Con las lluvias quedábamos en una situación complicada», admitió Antonella Stular, presidenta de la vecinal de Confluencia Rural, quien contrastó ese atraso con las obras del Paseo Costero: «Vivimos en una zona privilegiada sobre los ríos Limay y Neuquén que toda la ciudad disfruta, pero necesitábamos esta obra puertas adentro».

Los frentes de obra en marcha

Según el detalle técnico brindado por Nicola, los contratos para pavimentar Aguado, Los Álamos y El Chocón ya están firmados y en ejecución, mientras el Ejecutivo avanza con la apertura de sobres de las licitaciones restantes para completar el circuito troncal.

Desde Confluencia Urbana, su presidenta vecinal, María Eva Arriagada, remarcó que se trata de mejoras postergadas: «Soy nacida y criada en el barrio y son obras que esperábamos desde hace muchos años». A su turno, el ministro Ousset valoró la coordinación entre el gobierno provincial, el municipio y las comisiones barriales para priorizar obras estructurales que no queden a la vista pero eviten anegamientos recurrentes.