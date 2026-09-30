Coloquio de IDEA en Mar del Plata: agenda, expositores y a qué hora hablará Javier Milei desde París

El 62° Coloquio de IDEA inicia este miércoles en Mar del Plata. El evento reunirá a más de 1.000 participantes entre empresarios, dirigentes políticos, especialistas y referentes de distintos ámbitos para debatir cómo generar las condiciones para que Argentina pueda sostener el crecimiento durante los próximos 20 años.

El presidente, Javier Milei, participará de la charla desde Paris. Lo hará de manera virtual y según su agenda, intervendrá este miércoles a las 18.30.

La agenda y los expositores

Bajo el lema «Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia», el encuentro se desarrollará durante tres jornadas. La agenda estará organizada en torno a cuatro ejes:

Las megatendencias globales que están dando lugar a una nueva era

Los pilares para una Argentina estable

Las claves para la competitividad

El desarrollo de las capacidades de las personas a través de la educación y el trabajo

En este evento está prevista la participación del presidente, Javier Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno. Sus intervenciones serán a través de charlas en formato virtual ya que los tres se encuentran en París donde se llevará a cabo otra edición del Argentina Week.

Además, también participará la senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Patricia Bullrich. En este caso, la legisladora estará presente en Mar del Plata.

El acto de apertura lo realizará Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio y CEO del Grupo Galicia. Según el cronograma, la primera jornada pondrá el foco en las transformaciones que están cambiando las reglas de la economía y la competencia global: la geopolítica, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, los cambios demográficos, los recursos estratégicos y las nuevas dinámicas del capital.

Entre los especialistas que participarán se encuentran:

Margaret Myers, profesora y directora ejecutiva del Institute for America, China, and the Future of Global Affairs de Johns Hopkins University

Mark Esposito, profesor de Tech Policy en Northeastern University y Faculty Associate en Harvard University

Nicolás Aguzín, ex CEO de Hong Kong Exchanges and Clearing y miembro de los directorios de Mercado Libre, Globant y Pampa Energía; Guillermo Oliveto, CEO de W/Almatrends

Julen Baztarrica, socio de McKinsey y líder de la práctica de Energía; y Hernán Kazah, cofundador y managing partner de Kaszek

En el cierre, el expresidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, ofrecerá su visión sobre la experiencia de estabilización uruguaya.

El jueves 1 de octubre, la charla hará foco en cómo construir las condiciones necesarias para consolidar la estabilidad y recuperar previsibilidad para la inversión y la planificación de largo plazo. El programa para este día cuenta con la participación de:

Pablo Goldberg, Managing Director, Head of Research y Portfolio Manager de Deuda de Mercados Emergentes en BlackRock

Andrea Castagnola, profesora visitante de la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora afiliada del LawTransform CMI

Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación

Diego Luciani, fiscal general

El debate abordará, entre otros temas, la estabilidad macroeconómica, las instituciones, la seguridad jurídica, la Justicia y la importancia de construir reglas y acuerdos de largo plazo que trasciendan los ciclos políticos.

Por su parte, la agenda educativa contará con la intervención de:

Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseña por Argentina

José Goity, ministro de Educación de Santa Fe

Mariano Narodowski, director del área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella

Ricardo Torres, socio fundador de Pampa Energía

Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA

La jornada cerrará con dos paneles políticos: «El futuro en tiempo presente: jóvenes y política» con Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo; Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR Nacional; Gastón Granados, intendente de Ezeiza; Juan Manuel López, abogado y exdiputado Nacional por la Coalición Cívica; Nicolás Pakgojz, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Bloque LLA). Y “La agenda del Senado de la Nación”, con Patricia Bullrich, senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El viernes, último día del Coloquio de IDEA, la conversación se centrará en uno de los principales desafíos de la Argentina: transformar sus capacidades y recursos en mayor inversión, productividad y competitividad.

Uno de los protagonistas de esta jornada será Ryan McInerney, CEO de Visa. De acuerdo al cronograma, el panel “Empresas en primera persona” reunirá a Rosana Cordero, CEO de Cordero; Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; Salvador Muñoz, presidente de Hijos de Salvador Muñoz; Christian Otero, cofundador de Lucciano’s; y María Eugenia Sampalione, directora ejecutiva de Newmont Argentina.

Durante este encuentro se abordarán los desafíos concretos para la competitividad y el crecimiento regional, con foco en costos, infraestructura, sistema tributario, reconversión productiva e inserción internacional. A continuación, el eje estará puesto en el futuro del empleo y el impacto de las nuevas tecnologías en la dinámica laboral. La mesa estará integrada por Luciano Laspina (director ejecutivo de CIPPEC), Diego García (director general de CVC Corp), Alejandro Gorodisch (presidente de Farmacity) y Sofía Vago (CEO de Accenture).

La agenda concluirá con el panel «Cómo se construye la influencia hoy», con Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT; María Migliore, cofundadora de Popurrí; y Diego Leuco, director de contenidos de Resumido. Y también con una charla sobre la experiencia económica israelí a cargo de Esteban Klor, profesor catedrático en el Departamento de Economía de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

Las palabras de cierre estarán a cargo del presidente de IDEA y socio de PwC Argentina, Santiago Mignone.