Cómo hacer unas ricas croquetas de papa rellenas
En muy pocos pasos podés tener un plato más que apetecible. La sugerencia es de @madamepapin.
Cómo hacer unas ricas croquetas de papa rellenas
En muy pocos pasos podés tener un plato más que apetecible. La sugerencia es de @madamepapin.
Lista de Ingredientes
papas: 1 kg
sal, pimienta, nuez moscada: a gusto
ajo picado: 1 cda.
perejil picado: 1 cda.
queso cremoso: 250 gr
jamón cocido: 100 gr
harina: 100 gr
huevo: 1
pan rallado: c/n
aceite: c/n
Procedimiento
1. Cocinar las papas, condimentar, agregar el ajo y perejil y formar un puré. Dejar enfriar y reservar.
2. Por el otro lado formar una mezcla con el queso destemplado (fuera de heladera) y el jamón cocido picado. Formar esferas.
3. Con el puré formar bombas de papas que adentro tengan de corazón la mezcla de queso y jamón cocido.
4. Pasar por harina, huevo y pan rallado. Llevar a heladera por al menos una hora y luego freír.
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