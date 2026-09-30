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5 min cronometro
Yo Como

Cómo hacer unas ricas croquetas de papa rellenas

En muy pocos pasos podés tener un plato más que apetecible. La sugerencia es de @madamepapin.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
5 min cronometro
Yo Como

Cómo hacer unas ricas croquetas de papa rellenas

En muy pocos pasos podés tener un plato más que apetecible. La sugerencia es de @madamepapin.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

papas: 1 kg

sal, pimienta, nuez moscada: a gusto

ajo picado: 1 cda.

perejil picado: 1 cda.

queso cremoso: 250 gr

jamón cocido: 100 gr

harina: 100 gr

huevo: 1

pan rallado: c/n

aceite: c/n

Procedimiento

1. Cocinar las papas, condimentar, agregar el ajo y perejil y formar un puré. Dejar enfriar y reservar.

2. Por el otro lado formar una mezcla con el queso destemplado (fuera de heladera) y el jamón cocido picado. Formar esferas.

3. Con el puré formar bombas de papas que adentro tengan de corazón la mezcla de queso y jamón cocido.

4. Pasar por harina, huevo y pan rallado. Llevar a heladera por al menos una hora y luego freír.


Temas

Alimentación

comida rápida

Gastronomía

Receta fácil

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