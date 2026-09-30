Mirtha Legrand ya se encuentra en una habitación común: qué dice el nuevo parte médico

El Sanatorio Mater Dei difundió este miércoles una nueva actualización sobre la salud de Mirtha Legrand. La conductora evoluciona favorablemente de la neumopatía que motivó su internación, permanece en una habitación común y se encuentra acompañada por su familia.

Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente luego de la neumopatía por la que debió ser internada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei.

Este miércoles, la institución médica difundió un nuevo parte sobre la salud de la histórica conductora y llevó tranquilidad al informar que se encuentra “muy bien” y presenta una “franca mejoría”.

El comunicado fue firmado por Enrique Echagüe, director médico del Mater Dei, y brindó nuevos detalles sobre la recuperación de la diva.

Cómo está Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico

Según informó el sanatorio, Legrand se encuentra “muy bien de la neumopatía que motivó su internación” y atraviesa una “franca mejoría”.

Además, la institución confirmó que la conductora permanece en una habitación común y acompañada por sus familiares.

Desde su entorno agradecieron también las permanentes muestras de cariño recibidas desde que se conoció la nueva internación.

Mirtha Legrand permanece internada desde el 18 de septiembre

La conductora, de 99 años, permanece internada desde el pasado 18 de septiembre, cuando debió regresar al centro de salud por un cuadro respiratorio compatible con una neumopatía, pocos días después de haber recibido el alta de una internación anterior.

Desde entonces, los profesionales siguieron de cerca su evolución y los sucesivos partes médicos mostraron una mejoría progresiva de su cuadro.

En el informe anterior, el Mater Dei había comunicado que Mirtha continuaba evolucionando favorablemente y que había completado el tratamiento con antibióticos.

La nueva actualización representa otro dato alentador: además de permanecer en una habitación común, los médicos remarcaron expresamente la franca mejoría de la conductora.

Cuándo se conocerá un nuevo parte sobre la salud de Mirtha Legrand

Por el momento, no se informó una fecha para el alta médica.

El Sanatorio Mater Dei anticipó que, si no se producen cambios en su evolución, el próximo viernes difundirá una nueva actualización sobre el estado de salud de Mirtha.

Mientras tanto, la conductora continúa acompañada por su familia y bajo seguimiento médico mientras avanza su recuperación.