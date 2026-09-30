Jubilaciones docentes en Río Negro: los expedientes parados en Anses rondan los 400 y piden explicaciones al Gobierno por las demoras

Las tramitaciones de las jubilaciones de docentes rionegrinos siguen demoradas. Anses argumenta incumplimiento de la Provincia y Educación propone convenios individuales que no alcanzan para las exigencias del organismo nacional.

En julio pasado, el atraso de los expedientes docentes se hizo público, a partir de la denuncia del legislador peronista Luciano Delgado Sempé.

Luego, en Bariloche, el gobernador Alberto Weretilneck reconoció la situación planteada por ANSES, aunque habló de solo “unos 55 casos”. Aceptó que no conocía “el motivo” porque Río Negro cumplía con los compromisos fijados en el convenio en el 2021.

En esa ocasión, la Provincia asumió la obligación de que no aplicaría nuevos aumentos con sumas no remunerativas y, además, implementaría un esquema de regularización de aquellas ya incluidas en los haberes docentes.

Anses entiende que ese acuerdo no se cumple plenamente y, por eso, se objetan y se paralizan los trámites previsionales.

El trámite habitual oscilaba entre cuatro a seis meses, pero, en esta circunstancia, hay expedientes que acumulan más de un año, según explican los docentes.

El vocal gremial en el Consejo Provincial de Educación, Mario Floriani, habló de «parálisis» en las tramitaciones y, además, reconoció diferencias de criterios entre las delegaciones de ANSES en Río Negro.

«Las dificultades se iniciaron desde fines del año pasado y los trámites atrasados ya rondan los 400», estimó. “Estoy esperando una reunión del Consejo para consultar qué está haciendo la Provincia”, remarcó.

El legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) ya advirtió de la situación en julio y, hace unos días, impulsó un pedido de informe en la Legislatura. FOTO Gentileza

Hace algunas semanas, el vocal gubernamental del CPE, Fabio Sosa habló de que Educación había aplicado un esquema de convenios individuales donde el docente firmaba un plan de pago de deudas reclamadas por Anses.

Aparentemente, esa respuesta no fue suficiente porque las objeciones persisten. En las delegaciones se explica que la situación requiere de un entendimiento institucional-político entre la Provincia, Nación y Anses.

Pedido de informe

Mientras tanto, en la Legislatura se presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial para conocer oficialmente cuáles son las razones del nuevo inconveniente previsional.

La solicitud fue firmada por Sempé y los restantes legisladores peronistas. El primer dato requerido es “cuántos docentes tienen actualmente sus jubilaciones demoradas, suspendidas, retenidas, observadas o pendientes de resolución” por diferencias, inconsistencias o falta de regularización de aportes y contribuciones efectuados por la Provincia.

Sempé contó de la existencia de “377 expedientes parados” en Anses, entre “jubilaciones y reajustes de haberes”.

El pedido de informe se centra también en el origen de la controversia: solicitan precisar cuáles fueron los conceptos salariales remunerativos, no remunerativos o no bonificables que generaron diferencias en los aportes previsionales y durante qué períodos fueron abonados sin la totalidad de las contribuciones correspondientes.

Además, se solicitan precisiones del convenio firmado en 2021 entre Río Negro y ANSES, como también, si la Provincia “cumplió integralmente con las obligaciones asumidas”.

En otra parte, el proyecto peronista avanza en conocer precisiones de un eventual nuevo acuerdo y de las “medidas concretas que adoptará para destrabar los trámites”.

Por otra parte, la legisladora de Vamos con Todos, Magdalena Odarda informó de la situación de «muchos docentes perjudicados que ya presentaron su renuncia definitiva y llevan varios meses sin cobrar, mientras que otros todavía permanecen en actividad ante el temor de quedar en la misma situación».