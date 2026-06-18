Racing hizo oficial la salida de Gabriel Rojas a Cruzeiro

Racing oficializó la salida del lateral izquierdo Gabriel Rojas, quien se marchará hacia el fútbol brasileño para jugar en Cruzeiro.

Según se pudo saber, el defensor nacido en Rafael Calzada se despide de La Academia por la suma de 6 millones de dólares limpios y firmará hasta diciembre de 2029.

🥹 ¡HASTA LAS LÁGRIMAS! Gabriel Rojas se va de Racing rumbo a Cruzeiro y la emoción le ganó a la hora de hablar de lo que significa para él la Academia.



🎤 @davilatomi pic.twitter.com/a4MvRqhL52 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 18, 2026

El club de Avellaneda lo despidió en sus redes agradeciendo su entrega en la cancha «Gracias, Gaby, por dejar todo en cada partido y por defender nuestros colores como uno de nosotros. Éxitos para lo que viene».

Por su parte, el jugador, entre lágrimas, explicó lo que significó su paso por el club: «Racing es para mí, va a ser muy importante en mi vida; me ayudó a cumplir el sueño de ir a la Selección».

Además, señaló que se «emociona» hablar de Racing y afirmó que su paso por la «Academia» lo marcará «para siempre», debido a que pudo «salir campeón por primera vez» y, a partir de ahora, «tienen un hincha más».