República Checa lo ganaba, se relajó y Sudáfrica lo empató sobre el final: así quedó el grupo A del Mundial 2026

En el primer partido de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, República Checa y Sudáfrica igualaron 1-1 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y dejaron abierto el grupo A, que completan México y Corea del Sur.

Los checos golpearon desde el arranque. A los 6 minutos, Vladimir Coufal madrugó a la defensa rival con un lateral largo, Patrik Schick tocó para el medio y Sojka cedió de primera para Sadílek, que le ganó el duelo al arquero Ronwen Williams y marcó el 1-0.

¡ASÍ FUE EL 1 A 0 DE REPÚBLICA CHECA SOBRE SUDÁFRICA! pic.twitter.com/W3Fd552Ova — TyC Sports (@TyCSports) June 18, 2026

A partir de ahí, los europeos dominaron el desarrollo y tuvieron varias chances para ampliar la ventaja, aunque sin efectividad. Sudáfrica, en tanto, apostó a la contra, pero quedó evidenciada su falta de jerarquía y tomó malas decisiones en el último tercio de la cancha.

En el complemento, República Checa se conformó con la ventaja mínima y se dedicó a defender. No sufría demasiado, pero la posibilidad del empate estaba latente y llegó desde el punto penal. Thapelo Maseko remató desde afuera del área, la pelota rebotó en la mano izquierda de Pavel Šulc y la árbitra Tori Penso no dudó en sancionar pena máxima.

Teboho Mokoena se hizo cargo de la ejecución, convirtió desde los doce pasos y marcó el primer gol de Sudáfrica en el certamen, a los 38 minutos del segundo tiempo. Además, es el primero que anota el seleccionado en un Mundial desde 2010, cuando fue anfitrión del certamen.

¡MOKOENA LO EMPATÓ DE PENAL SOBRE EL FINAL DEL PARTIDO! 🇿🇦 pic.twitter.com/TfbgSsrQuT — TyC Sports (@TyCSports) June 18, 2026

Ambos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con el triunfo, pero el marcador no volvió a moverse y repartieron puntos.

Con este empate, República Checa y Sudáfrica quedaron obligadas a ganar en la última fecha para avanzar a los 16avos de final. México y Corea del Sur, que se enfrentarán este jueves desde las 22, lideran el grupo con tres puntos cada uno y pueden empezar a definir la clasificación.

En la jornada final, República Checa se medirá con el anfitrión y Sudáfrica enfrentará al elenco asiático, en dos partidos que terminarán de resolver los clasificados del grupo A.