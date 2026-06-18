El gran presente del JMoreiro Sport en el Turismo Pista: «Estamos haciendo las cosas muy bien»

En poco menos de un año, el JMoreiro Sport logró abrirse camino entre las grandes estructuras del Turismo Pista, una de las categorías más fuertes y atractivas del automovilismo nacional argentino.

La estructura que comanda el cipoleño Javier Moreiro ya se codea con los principales referentes de la Clase 3, siendo protagonista excluyente con dos de sus tres pilotos y, lo más importante, sentando una sólida base con proyección al futuro inmediato.

Dos podios, uno con el cordobés Martín Chialvo (Toyota Etios) y otro con el chubutense Luciano Farroni (Peugeot 208), más la reciente flamante incorporación del cordobés Matías Cravero (Toyota Etios), auguran un próspero panorama para el team rionegrino.

El cordobés Matías Cravero, la reciente incorporación de la estructura JMoreiro Sport.

«El balance hasta ahora es muy bueno, más teniendo en cuenta que somos un equipo muy chico y, por ende, todo nos cuesta el doble. Estamos lejos de casi todo, las cosas nos tardan en venir y tenemos poca experiencia a nivel nacional como estructura. Yo personalmente la tengo, pero la gente que me rodea viene del zonal. Somos un grupo familiar muy lindo«, le contó Moreiro a Río Negro.

«Venimos trabajando duro para intentar conseguir estos resultado. Tanto Martín como Luciano demostraron que pueden ganar y Cravero, que recién se incorpora. es un piloto de primera línea, que seguramente nos va a aportar mucho. Tenemos que terminar de formarnos como equipo en lo que resta del año, sentar una buena base y pensar en pelear el campeonato la temporada que viene«, se esperanzó el expiloto de TC2000 y TN, entre otras.

Entre los logros conseguidos en poco tiempo, el JMoreiro Sport, que actualmente sitúa a dos de sus tres pilotos entre los mejores diez del certamen, tiene la dicha de haber anotado el primer podio del modelo Peugeot 208 dentro de la divisional.

Martín Chialvo, en pleno festejo tras el podio conseguido este año en Toay (La Pampa).

«Con Luciano encaramos el desafío de desarrollar el 208 prácticamente solos, porque no había otras referencias. Es un trabajo totalmente nuestro y un esfuerzo económico brutal entre Luciano y los que conformamos el equipo. Darle el primer podio a la marca en la categoría fue algo muy gratificante«, comentó Javier.

Equipo chico, corazón grande. Una familia, como el protagonista lo denomina. El team no destaca por su magnitud, pero sí por el elemento crucial para este tipo de desafíos: la pasión.

«El equipo lo conformamos dos personas: Carlos «Flecha» Fuentes, mi mano derecha, y yo. Entre los dos hacemos todo. Y cuando llega el fin de semana de carrera se suman los mecánicos. Tenemos un ingeniero y dos mecánicos por auto, además del «Pato», camionero y cocinero del equipo. Cada fin de semana de carrera somos diez personas«, detalló Moreiro.

«Hay que tener mucha pasión. Podés tener todo el dinero, pero si no hay dedicación y pasión, no llegás a ningún lado», subrayó.

Luciano Farroni (izquierda de la imagen) celebra el segundo puesto obtenido en San Jorge.

EL VALOR DEL ZONAL

El automovilismo doméstico representa un pilar fundamental, según cuenta Moreiro, para embarcarse en esta clase de aventuras. Aunque muchos no lo crean, ese primer eslabón de la cadena, aún con pocos recursos, brinda una experiencia valiosa y por demás necesaria.

«Hasta que uno no sale afuera no toma noción del nivel que tenemos en el zonal. Acá en El Valle está renaciendo y volviendo a lo que supo ser. Pero el automovilismo de Viedma y Bahía, donde competimos previamente con nuestro equipo en el Super Turismo, si bien no resultó fácil, nos ayudó mucho a formarnos y crecer.

«No nos resultó fácil pelear ahí en su momento. Pero haciendo la escalera, respetando los pasos indicados, lográs muy buena experiencia para afrontar desafíos como estos«, cerró Moreiro, quien aseguró tener en carpeta sumar un Peugeot más a la estructura.