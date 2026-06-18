Técnicos echados: cuando el banco se incendia con el Mundial en marcha

Duró poco. Lamouchi debutó en el Mundial con Túnez y fue despedido 24 horas después de la derrota ante Suecia. (Photo by Julio Cesar AGUILAR / AFP)

Clasificar al Mundial es el gran objetivo. Dirigirlo, el sueño. Pero para 4 técnicos en la historia, el sueño se cortó a los 90 o 180 minutos. A diferencia de los que se van antes del torneo, estos entrenadores cayeron con la Copa del Mundo jugándose. Una derrota, un vestuario roto, o un llamado desde la federación fueron suficientes para que les digan “hasta acá llegamos”.

Los directores técnicos echados con el Mundial en marcha

El caso más extremo es el de Túnez en 2026: 90 minutos y afuera. Sabri Lamouchi entró en la historia por la puerta chica. El técnico de Túnez asumió en mayo de 2026, perdió 5-1 con Suecia en el debut del Mundial y fue despedido 24 horas después. Es el DT con menos tiempo en un Mundial: 90 minutos.

La federación tunecina justificó: “Falta de reacción táctica y quiebre del grupo”.

En su lugar asumió un viejo conocido: Hervé Renard, el francés que dirigió a Arabia Saudita y le ganó a Argentina en Qatar 2022, tendrá contrato hasta el final del certamen, pero se podría extender más allá del torneo, según informaron en el anuncio.

Herve Renard asumió en el banco de Túnez en pleno Mundial 2026. (Photo by Mahmud HAMS / AFP)

La selección africana repitió la historia en 1998 y 2026. Henryk Kasperczak fue despedido tras perder con Inglaterra y Colombia en Francia ‘98. En ese torneo asumió Ali Selmi como interino, que dirigió el último juego ante Rumania, consiguiendo un empate 1-1. Por este motivo, Túnez es la única selección con 2 entrenadores echados durante el Mundial.

Carlos Alberto Parreira, primer DT despedido en un Mundial.

Otro de los casos es el del brasileño Carlos Alberto Parreira con Arabia Saudita en 1998. Campeón del mundo con Brasil en 1994, cuatro años después llegó con Arabia Saudita y se fue en seis días. Perdió 1-0 con Dinamarca y luego 4-0 con Francia, en e l segundo encuentro.

La federación árabe lo despidió antes del tercer partido contra Sudáfrica.“Perdí el control del grupo”, dijo después de su salida.

En el duelo final ante los sudafricanos estuvo al frente del equipo Mohamed Al Kharachi.

En la misma Copa del Mundo, al día siguiente, Corea del Sur despidió a Bum-kun Cha tras el 5-0 con Países Bajos. Había perdido 3-1 con México, en el primer partido.

El plantel pidió un cambio y la federación cedió. Entonces, asumió Kim Pyung-seok como interino en el cierre contra Bélgica.

En ambos casos tuvieron el mismo patrón: goleada y vestuario roto. Un dato clave, ninguno de los cuatro técnicos reemplazados avanzó a la fase de grupos. Desde 1998 hasta la actualidad, 14 selecciones cambiaron de entrenadores entre clasificación y debut. Solo 3 avanzaron a octavos.

Un caso particular es el de España, que en la antesala de Rusia 2018 despidió a Julen Lopetegui a solo un día del comienzo del Mundial. El DT español no llegó a sentarse en el banco de la Roja.

Está claro que el Mundial no perdona. El caso Lamouchi en 2026 marcó un récord difícil de romper: 90 minutos y afuera. Para los 31 técnicos restantes, el mensaje es claro: el primer partido puede valer el puesto.