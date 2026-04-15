Racing perdió 3-2 ante Botafogo sobre el final por la Copa Sudamericana

En un Cilindro de Avellaneda sin público, debido a la sanción que le impuso la Conmebol a Racing por el recibimiento ante Flamengo en las semifinales de la última Copa Libertadores, la Academia cayó 3-2 con Botafogo por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana, en un encuentro en el que mereció más.

El primer gol llegó a los cuatro minutos del primer tiempo. Ignacio Rodríguez ejecutó un tiro libre desde la izquierda, el arquero ex Barcelona, Neto, falló en el intento de cortar el centro y Santiago Sosa cabeceó en el segundo palo para abrir el marcador.

¡GOOOL DE RACING EN EL AMANECER DEL PARTIDO!



Santi Sosa ganó de cabeza y anotó el 1-0 ante Botafogo.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana



¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! pic.twitter.com/qEidyL7yua — DSPORTS (@DSports) April 15, 2026

Cinco minutos después, el equipo de Gustavo Costas volvió a avisar. Primero, con una clara chance de Maravilla Martínez, que gambeteó a Neto pero remató con poco ángulo y Nahuel Ferraresi la sacó en la línea, enviándola al córner.

SE LE NIEGA EL GOL A MARAVILLA MARTÍNEZ, ¡NAHUEL FERRARESI SE LA SACÓ EN LA LÍNEA!



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana



¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! pic.twitter.com/p3Ouqb3Jd4 — DSPORTS (@DSports) April 15, 2026

En ese tiro de esquina, Nazareno Colombo cabeceó en soledad, pero Neto reaccionó a tiempo y evitó lo que pudo haber sido el 2-0 en el marcador.

El equipo local continuó dominando el desarrollo, pero -con fortuna para la visita- a los 23 minutos llegó el empate. Tras un lanzamiento largo, Colombo rechazó de cabeza, la pelota rebotó en Santi Sosa y Arthur Cabral quedó mano a mano con Facundo Cambeses: definió cruzado y marcó el 1-1.

¡GOOOL DE BOTAFOGO!



Arthur Cabral se escapó mano a mano y convirtió el 1-1 ante Racing.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana



¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! pic.twitter.com/UY0289M9ja — DSPORTS (@DSports) April 15, 2026

A partir del gol, Botafogo creció, se acomodó en el campo y generó algunas aproximaciones al área rival, aunque sin exigir a Cambeses.

A los 41 minutos, Alexander Barboza, capitán del equipo carioca, envió un pelotazo desde su propio campo para Júnior Santos, el delantero controló en campo rival, avanzó hasta el área y definió con tranquilidad para el 2-1 parcial. Racing había quedado mal parado varias veces y esta vez lo pagó caro.

UN CALCO DEL PRIMERO, ¡GOOOL DE BOTAFOGO!



Ahora, Júnior Santos quedó mano a mano ante Cambeses y puso el 2-1 ante Racing.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana



¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! pic.twitter.com/yWxjjSdXI6 — DSPORTS (@DSports) April 15, 2026

Ya en tiempo adicional, Maravilla Martínez cabeceó dentro del área chica tras un centro de Tomás Conechny, pero la pelota le rebotó en el pecho a Neto, que evitó el gol del empate para irse con ventaja al descanso.

Costas metió mano y Maravilla lo igualó

Para el complemento, el entrenador de la Academia sacó al juvenil Gonzalo Sosa por Adrián «Toto» Fernández, y su equipo salió decidido a revertir la historia.

A los siete minutos, Franco Pardo buscó a Maravilla dentro del área y el delantero la bajó de pecho para Baltasar Rodríguez, que intentó rematar, pifió y le volvió a quedar al ‘9’. Sin embargo, su cabezazo no complicó a Neto, que la mandó al córner.

NO SE PUEDE CREER, PERO NO SE LE DA EL GOL A MARAVILLA MARTÍNEZ



El goleador de Racing tuvo el empate con un cabezazo, pero Neto lo evitó.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana



¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! pic.twitter.com/19Xut6oCbZ — DSPORTS (@DSports) April 15, 2026

El equipo local hizo méritos para, como mínimo, igualar el encuentro, pero le falta fortuna. En tanto, el conjunto brasileño espera atrás e intenta salir rápido de contra, aprovechando la desesperación del local.

A los 19 minutos, Colombo ejecutó un gran pase en profundidad para Ezequiel Cannavo, que controló de pecho y se la dejó servida a Maravilla. El delantero la empujó, empató el partido 2-2 y se limpió la mufa.

SE SACÓ LA MUFA, ¡GOOOL DE MARAVILLA MARTÍNEZ PARA EL EMPATE DE RACING!



Ezequiel Cannavo asistió al delantero de la Academia que no perdonó y anotó el 2-2 ante Botafogo.



CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS | #Sudamericana



¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! pic.twitter.com/zOt4tFQO7x — DSPORTS (@DSports) April 15, 2026

Cuando parecía que el empate estaba sellado, Kadir Barría asistió a Danilo, que definió para el 3-2 definitivo. El resultado deja un sabor amargo para el equipo de Gustavo Costas, que mereció más.

Formaciones y TV

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Gonzalo Sosa, Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez; Gastón Martirena, Adrian Martínez y Tomas Conechny. DT: Gustavo Costas.

Cambios: Adrián Fernández por Gonzalo Sosa (1′ ST), Santiago Solari por Gastón Martirena y Duván Vergara por Tomás Conechny (17′ ST), Bruno Zuculini por Baltasar Rodríguez (35′ ST)

Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Nahuel Ferraresi, Alexander Barboza, Alex Telles; Cristian Medina, Allan; Júnior Santos, Edenilson, Matheus Martins; Arthur Cabral. DT: Franclim Carvalho.

Cambios: Danilo por Evanilson y Lucas Villalba por Júnior Santos (12′ ST), Jordan Barrera por Matheus Martins y Caio Roque por Alex Telles (35′ ST)

TV: DSports.