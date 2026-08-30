¡Reapareció Julián Álvarez! El argentino volvió a entrenarse con el Atlético de Madrid

La Araña espera que se resuelva pronto su situación y que se destrabe su salida del Colchonero.

En medio de la polémica que parece no tener fin en el corto plazo, el argentino Julián Álvarez reapareció en los entrenamientos junto a Atlético de Madrid y se reencontró con sus compañeros en la práctica matutina del domingo tras la victoria ante Sevilla en la tercera fecha de LaLiga.

El delantero, protagonista de la gran novela del verano en el mercado de pases europeo, retomó las prácticas con el Colchonero luego de varios días de ausencia, en medio de los tire y afloje con la dirigencia por su deseo de emigrar a Barcelona y la negativa del presidente a intentar negociar con el club catalán.

El panorama de la Araña con el club parece irreversible, una relación totalmente quebrada. La situación parece estar lejos de resolverse y la tensión incrementa cada vez más entre hinchas, dirigentes y el propio jugador, que solamente disputó un partido esta temporada y realmente no fue para nada cómodo.

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👌 Llegó al campo acompañado por sus amigos Cuti y Musso y recibió instrucciones de Piñedo, preparador físico. Participó en el partidillo junto con el resto de sus compañeros.



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El ex River sumó minutos en el empate 2-2 contra Villarreal, siendo silbado y reprobado por todo el estadio durante la previa y el propio encuentro. Finalizado el mismo, mientras el plantel saludaba a la afición, el argentino abandonó el campo en soledad, algo que, según manifestó Diego Simeone, exigió la propia dirigencia.

Después de ese episodio, el Cholo confirmó que Julián se había perdido tres entrenamientos con el plantel por una «indisposición» y dejó abierta la puerta para una a que se pueda «revertir» la situación del jugador, que se plantó en su postura y dejó claro que su única salida era a Barcelona.

Dado que la opción del Barsa parece imposible, una de las alternativas para destabar este conflicto es Arsenal de Inglaterra, que manifestó su interés e intención de presentar una oferta formal, aunque Julián dejó en claro que no está interesado en volver a suelo británico.