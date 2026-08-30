Investigaban tres robos en El Bolsón y detuvieron a un hombre: secuestraron varios elementos

El procedimiento se realizó en un domicilio del barrio Obrero de El Bolsón y permitió recuperar distintos objetos de interés judicial.

Un hombre fue detenido en El Bolsón durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por tres robos cometidos el 25 de agosto en distintos comercios de la localidad. El procedimiento se concretó en una vivienda del barrio Obrero y permitió secuestrar varios elementos considerados de interés para la causa.

El operativo fue realizado por efectivos de la comisaría 12, el Destacamento Mallín Ahogado y la Brigada de Investigaciones de El Bolsón, en un domicilio ubicado sobre calle Sheffield al 140.

Qué encontraron durante el allanamiento

Durante la diligencia, los policías secuestraron un par de zapatillas grises con suela blanca y un teléfono celular Samsung de color negro. Ambos elementos quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a las pericias correspondientes.

También encontraron una máquina profesional para cortar cabello, junto con su caja y ocho accesorios. Al verificar su procedencia, los investigadores constataron que había sido denunciada como robada el 4 de abril de 2023.

Por ese motivo, el equipo también secuestró la máquina para incorporarla a las actuaciones y determinar su relación con la investigación.

Un detenido y tres hechos bajo investigación

El hombre quedó detenido y vinculado al expediente en el que se investigan los tres robos registrados en comercios de El Bolsón.

Las pericias sobre los elementos secuestrados permitirán avanzar en el esclarecimiento de los hechos y establecer si alguno de ellos está relacionado con los episodios ocurridos el 25 de agosto.