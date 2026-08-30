Las causas clave que quedarán en manos de los jueces Bertuzzi y Yadarola: cuáles preocupan al Gobierno y a la oposición

El Senado aprobó la semana pasada los pliegos de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola. Foto: NA.

El Gobierno obtuvo la semana pasada un importante logro en el Congreso: el Senado aprobó los pliegos de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, quienes tendrán en sus manos varias decisiones sensibles tanto para el Gobierno de Javier Milei como para la oposición.

Yadarola obtuvo el visto bueno por unanimidad por 66 votos, mientras que Bertuzzi fue resistido por la oposición, aunque el oficialismo se impuso junto a sus aliados por 44 votos.

Las causas claves que estarán en manos de Bertuzzi y Yadarola

Los dos jueces esperan ahora que se emita el decreto que confirme la designación de ambos en la Cámara Federal. Se sumarán a Mariano Llorens, quien ya integra el tribunal.

El nombramiento de Bertuzzi y Yadarola busca darle dinamismo a la Sala I, que tiene intervención en varias causas que se tramitan en los tribunales de Comodoro Py, varias de ellas en temas de corrupción.

Causa $LIBRA, con importantes definiciones

La causa $LIBRA: Es una de las que más preocupa al Gobierno, ya que alcanza al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

La Cámara tiene en sus manos una definición clave: si acepta la reincorporación de cinco inversores damnificados como querellantes o deja firme la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de apartarlos.

Los afectados son Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, a quienes se les quitó el derecho a ser parte de la querella por pedido del lobbista Mauricio Novelli.

En caso de que la Cámara Federal defina dejar firme la decisión del juez, la investigación quedará únicamente en manos del fiscal Eduardo Taiano, cuestionado por las demoras en el avance de la causa.

Luis Caputo, en la mira por dos causas

El ministro de Economía, Luis Caputo, aguarda por medidas en dos causas que se remontan a cuando fue secretario de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri.

Por un lado, la Cámara podría reabrir una causa en su contra por el presunto cobro de US$ 19.000 por brindar asesoramiento a una empresa que adquirió bonos del Estado mientras estaba en el cargo. Si bien el juez federal Julián Ercolini lo sobreseyó, la fiscalía apeló y ahora esperan su resolución para saber si será llamado a indagatoria.

También está involucrado en la causa que investiga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por más de US$ 50.000 millones. La jueza federal María Eugenia Capuchetti había archivado el expediente, pero la fiscalía pidió que se revea dicha decisión y se reabra.

Además de Caputo, este caso también alcanza a Macri; el exministro de Economía Nicolás Dujovne; los expresidentes del Banco Central, Federico Sturzenegger, Santiago Bausili y Guido Sandleris, algunos de ellos hoy con cargos en el gobierno de Milei.

El vaciamiento de YPF y los Eskenazi

En julio de este año, la Cámara Federal decidió sumar como querellante a la asociación civil Integridad Republicana en la causa que investiga el presunto vaciamiento de la petrolera estatal YPF y presunto sobreendeudamiento por el ingreso de la familia Eskenazi.

Esta medida permitió darle un nuevo impulso a la investigación, que llevaba unos 20 años frenada en el juzgado de Ariel Lijo, quien fue recusado por la mencionada sociedad. La Sala I podría tener en sus manos medidas claves para que la causa avance.

Hugo Sigman, la compra de vacunas por el Covid-19 y el Vacunatorio VIP

La sala que integrarán Bertuzzi y Yadarola interviene además en otros casos relacionados a irregularidades en la gestión del gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia por el Covid-19.

Una de ellas involucra a exfuncionarios y al empresario farmacéutico Hugo Sigman por la compra de vacunas. La misma investiga si hubo retrasos deliberados en las negociaciones con la compañía Pfizer para beneficiar a otros proveedores como AstraZeneca, cuyo activo principal era fabricado por el laboratorio mAbxience, perteneciente a Sigman.

Recientemente, la Justicia determinó que el empresario será indagado el próximo 4 de septiembre de forma virtual. Sus abogados adelantaron a la Agencia Noticias Argentinas que presentarán un escrito y pedirán su absolución.

A esto se suma la causa por el Vacunatorio VIP, sobre la aplicación irregular de vacunas en el Ministerio de Salud. Este caso tuvo nuevos movimientos tras la decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti de llamar a indagatoria al expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” Duhalde y otros parientes suyos; el periodista Horacio Verbitsky; y el diputado Jorge Taiana, entre otras personas

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