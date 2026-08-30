El museo Malvinas de Bariloche cumple un año y llegó a las 61 mil visitas

El museo recibe visitantes de todo el país y también turistas extranjeros que se acercan para conocer la historia de Malvinas. Fotos: Alfredo Leiva.

Dos cuadras antes de llegar a la costanera, se adivina entre los árboles el avión Mirage III, que parece sobrevolar a pocos del lago. El artefacto llama la atención de turistas y residentes y hace de puerta de entrada al memorial Malvinas, conformado también por dos pilares con los nombres de los soldados caídos en la guerra, y el museo, instalado a la altura de la orilla. A un año de su inauguración, más de 60 mil personas han visitado el espacio.

“Tuvimos un 10% de visitas por parte de extranjeros, y dentro de la población nacional, aproximadamente el 50% fueron residentes”, afirmó Carlos Bariggi, director del museo, que describió al memorial como “un museo abierto”.

Cerca de las diez de la mañana, un turista brasilero ingresa el predio junto a una mujer que le traduce algunos carteles al portugués. También recorre el lugar una pareja de turistas. Miran las vitrinas donde se exhiben uniformes militares, réplicas miniatura de aviones y barcos, cartas y documentos de 1982. Hugo y su mujer, oriundos de Santiago del Estero pero residentes en Buenos Aires desde hace más de 40 años, están en Bariloche por primera vez, y una de las primeras actividades que se agendaron fue la visita al museo. En febrero de este año, él obtuvo el reconocimiento como veterano de guerra. Frente a la mesa de fotografías de las islas, ambos se emocionan.

Uniformes, cartas, documentos y objetos de 1982 forman parte del patrimonio que reconstruye distintas historias de la guerra. Fotos: Alfredo Leiva.

“Vienen veteranos de todo el país, algunos que están de vacaciones en la ciudad, y otros que vienen especialmente a conocer el museo, con sus familias”, relató Rubén Pablós, director de Veteranos de Guerra de Rio Negro, y agregó que “hay mucha gente que viene acá a encontrarse con una época de la que formó parte, compartir con sus hijos a través de objetos como puede ser un teléfono de la época o música que los conecta con esa parte de la historia”.

Parte del patrimonio del museo es la correspondencia entre soldados y las personas que enviaron cartas a Malvinas. Verónica Montero, agente cultural del museo, donó la carta que recibió de uno de los combatientes durante la guerra, como respuesta a la suya. “Hay muchos que vienen a encontrarse acá y a cerrar esta historia de la que durante tanto tiempo no se podía hablar”, relató Montero y animó a “todos los que tengan cartas, documentos de la época, las pueden traer o mandar por mail”.

Uno de los hitos de este año en el museo ocurrió durante el último mundial de fútbol, después del partido de la selección argentina contra Inglaterra. “Nos reunimos acá, en el museo, y salimos a festejar. La gente se acercó, saltaba con nosotros y nos agradecían. Ese trapo en la cancha generó más impacto que cualquier acción de cancillería”, afirmó Pablós y remarcó que “el pueblo de Bariloche siempre ha sostenido la causa Malvinas”.

Más de 60 mil personas recorrieron el Memorial y Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur desde su inauguración. Fotos: Alfredo Leiva.

Según el referente provincial, el objetivo del museo es “trabajar con las distintas soberanías del país. Las universidades, el instituto antártico, los institutos de investigación en tecnología como el Invap y el trabajo de la Cnea, el Balseiro o el INTA. Mostrarle a la comunidad que este país hace mucho y lo hace bien”.

Una de las articulaciones más importantes de la institución fue el trabajo con la carrera de ingeniería en computación de la universidad de Rio Negro, que están desarrollando siete proyectos informáticos para instalar en el museo. Juegos, mapas interactivos y una reconstrucción de Malvinas día por día formarán parte del recorrido. Además, proyectan construir un espacio que va a ser “una copia exacta de la Base Orcadas, que fue la primera base antártica argentina, con una sala inmersiva 3D que va a ser como si estuvieses caminando en la Antártida”, explicó Pablós.

“Es muy fuerte el impacto que ha generado el espacio en la ciudad. En primavera y verano la gente viene a tomar mates y a usar la playa”, relató Pablós.

El aniversario tendrá actividades culturales, charlas y presentaciones abiertas y gratuitas para toda la comunidad.

Esta semana, la llegada de un buque petrolero de bandera británica al puerto de Ushuaia, reavivó el debate por la soberanía nacional respecto del Atlántico Sur, y la discusión por la intervención nacional del puerto fueguino.

En este sentido, Pablós afirmó: “a nivel nacional los distintos gobiernos han actuado más en beneficio de los intereses del pueblo británico que de la argentina. Como Veteranos hemos denunciado los acuerdos durante el gobierno de Menem, en el macrismo y el último acuerdo Mondino-Lammy –firmado en 2024-”, y repudió “la explotación de nuestros recursos naturales por parte de extranjeros”.

Foco en la educación

“Vamos a recuperar Malvinas desde las aulas”, remarcó Pablós, que hace más de diez años trabaja junto al gobierno provincial en fomentar el tratamiento de la historia de Malvinas en las escuelas y colegios secundarios. “Son los jóvenes quienes se harán cargo de la causa. Por eso decimos que este museo es para hablar de soberanía hacia el futuro”, explicó el ex combatiente.

En el primer cuatrimestre de este año, más de 2 mil estudiantes han pasado por el museo. Junto con la guía especializada en Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Anahí Candia, los estudiantes tienen la oportunidad de conocer el museo, recorrer los 500 años de historia de las islas, y utilizar las pantallas interactivas.

En este sentido, Bariggi destacó la curiosidad de los más chicos respecto de la experiencia de los combatientes. “Es increíble como conectan con el tema. Nos preguntan de todo sobre la guerra, qué comíamos, si teníamos frío”, agregó Pablós.

Las actividades del aniversario

Durante la semana, habrá actividades libres y gratuitas para toda la comunidad. El 2 de septiembre, a las 20 en la Biblioteca Sarmiento, el Veterano de Guerra de Malvinas Edgardo Suárez brindará la conferencia “Historia del Sable Corvo de San Martín: de arma de vanguardia a símbolo de soberanía”.

El jueves 3, a las 19, en el Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, el historiador Pablo Fontana presentará su libro “La pugna antártica – El conflicto por el sexto continente(1939-1959)”, que aborda los conflictos por la Antártida Argentina y la defensa del territorio durante el período previo a la firma del Tratado Antártico.

También el museo, a las 15.30 del viernes 4, habrá encuentro del Club del Bordado de Bariloche.

El acto oficial del aniversario se realizará el domingo 6 de septiembre a las 10 de la mañana, en el Memorial y Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, y seguirá con actividades culturales hasta las 16.

Por último, el martes 8 a las 18, estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación de la Universidad Nacional de Río Negro presentarán los proyectos de software desarrollados durante el año.