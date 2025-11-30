Verstappen ganó en Qatar y el campeonato de la Fórmula 1 se definirá en la última carrera
Max Verstappen se quedó con la victoria en el Gran Premio de Qatar y achicó su ventaja con Lando Norris que terminó cuarto. Oscar Piastri fue segundo y también sigue en carrera. Colapinto finalizó 14°.
En una definición apasionante, Max Verstappen ganó el Gran Premio de Qatar y achicó su diferencia en la pelea por el campeonato de la Fórmula 1 que se definirá en la última carrera el próximo domingo en Abu Dhabi.
El neerlandés de Red Bull marcó condiciones desde la largada cuando superó a Lando Norris y pasó del 3° puesto al 2°. Oscar Piastri pudo mantener el liderazgo en el comienzo.
El punto de inflexión de la prueba se dio con el accidente de Nico Hulkenberg y el ingreso del safety car. Al haber dos paradas obligatorias, todos los pilotos pasaron por boxes menos los dos McLaren.
¡BUEN ARRANQUE DE PIASTRI! Una firme salida del australiano, para tomar liderazgo en el inicio de la carrera.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 30, 2025
📺 #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mrfjpqrRdE
La estrategia de no parar no salió bien ya que no hubo otro safety car y los dos ingresos reglamentarios posteriores les hicieron perder mucho tiempo.
Verstappen quedó adelante, Piastri segundo y Norris bajó al quinto luego de su segundo paso por los pits. En el cierre, pudo recuperar un puesto al superar a Kimi Antonelli.
Con estos resultados, Norris llega a la última carrera con 12 puntos de ventaja sobre Max Verstappen que está segundo. Piastri todavía tiene chances, a 16 de su compañero de equipo.
Franco Colapinto aprovechó los abandonos y errores de los rivales, completó una carrera prolija y pudo avanzar del 20° al 14°.
El próximo domingo, 7 de diciembre, la Fórmula 1 cerrará su temporada en Abu Dhabi con el gran atractivo de la definición abierta por el campeonato.
