El diálogo futbolero del padre de Riquelme con hinchas de Boca en plena tribuna de La Bombonera

Boca Juniors sacó adelante un partido complicado y pudo vencer a Deportivo Pereira de Colombia, en la que fue su presentación como local en la Copa Libertadores. Los fanáticos del Xeneize explotaron con insultos hacia los jugadores hasta que llegó el empate de Luis Advíncula y el tanto agónico de Alan Varela para la victoria del equipo dirigido por Jorge Almirón.

Cuando los ánimos aún no estaban del todo crispados, las cámaras de televisión enfocaron a Jorge Riquelme, papá de Juan Román.

El diálogo de fútbol del padre de Riquelme en La Bombonera

El padre del vicepresidente segundo, que se ubica en la platea media que se sitúa enfrente al palco al que acuden habitualmente sus hijos Román y Cristian, se puso a discutir sobre el primer tiempo con un grupo de hinchas que lo acompañaban y se prestaban al debate.

Justo antes del comienzo del complemento, la transmisión oficial lo captó mientras realizaba ademanes y desafiaba a uno de los interlocutores: “Andá a jugar si es fácil”.

Esta no es la primera vez que Cacho trasciende en los pasillos de la Bombonera, ya que en 2021 había irrumpido en la cabina del periodista Roberto Leto para discutir sobre fútbol y defender al colombiano Edwin Cardona.

Más tarde, el mayor de la familia Riquelme aclaró que todo había sido en el contexto del clima futbolero de partido: “Es una tontería, yo a Leto lo conozco hace 25 años y hablamos de fútbol. ¿Ustedes no hablan de fútbol con sus amigos? Este me gusta, este no me gusta, este es mejor, este es peor…”.