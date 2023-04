La conmovedora historia de Valentín Barco, el juvenil de Boca que la rompió ante Deportivo Pereira

El lateral por izquierda Valentín Barco, de 18 años, fue anoche la figura de Boca en el triunfo por 2 a 1 ante Deportivo Pereira en lo que fue su debut por Copa Libertadores. El juvenil ya había jugado cuatro partidos por la Liga Profesional, donde demostró gran nivel de juego y cubrió muy bien el puesto.

Barco fue el punto más alto del equipo dirigido anoche por Jorge Almirón, con quites claves en la mitad de la cancha e ímpetu para llegar hasta el fondo de la cancha en ofensiva. Y hasta tuvo participación directa con la asistencia para Alan Varela en el segundo gol del «Xeneize» que le dio la victoria en La Bombonera para romper un partido durísimo.

Debido a las lesiones que sufrió Boca en los últimos partidos, Almirón tuvo que armar un nuevo equipo y sorprendió hace algunos días cuando citó a varios juveniles a los entrenamientos previos al duelo ante Estudiantes de La Plata. El «Colo» jugó un muy buen partido, a pesar de la derrota por 1 a 0, y se ganó la titularidad en las siguientes prácticas pensando en la Libertadores.

En su debut por Copa Libertadores, las estadísticas del partido indican que el juvenil fue el futbolista con más duelos ganados (21), más entradas (7), más recuperaciones (13), más faltas recibidas (8), más gambetas exitosas (4) y más pases al último tercio (14).

La historia de lucha de Valentín Barco

Valentín Barco conoce lo que son las dificultades. El muchacho, que anoche se transformó en el cuarto jugador más joven en hacer su debut en la Primera División de Boca, viene de una familia humilde oriunda de 25 de Mayo (provincia de Buenos Aires) y que han sacrificado mucho para que él llegue allí.

Así lo contó la mamá del futbolista, Patricia, semanas atrás, quien recordó entonces los viajes que hacían para que Valentín pudiera entrenar cuando no tenían ni siquiera para comer. “Fue mucho sacrificio el que hicimos nosotros, a veces yo le decía a Valen que solo teníamos para el gas y el peaje. ‘No tengo nada para llevar para comprarte’” reveló Patricia en diálogo con TyC Sports.

Advertido de que no había plata ni para comprar un pedazo de pan, Barco le respondía a su mamá “no importa má, vamos igual, ¿te parece?”. “Salíamos de Candela, donde le daban un sándwich y un juguito, y subíamos al auto. Él preparaba el mate y me daba medio sándwich a mí. Me decía ‘yo sé que vos tenés hambre también’, pero yo no se lo agarraba” sumó la mujer, emocionada.

Esas necesidades también quedaban plasmadas en verano. “Bajábamos a echar gas en las estaciones de servicio y a veces, cuando hacía calor, yo sabía que él miraba las heladeras porque quería tomar helado, pero yo no se lo podía comprar porque no tenía y él con las manitos atrás me miraba y me decía ‘no importa, má’”.

En medio de una crisis futbolística y jugadores muy cuestionados, Barco marcó el rumbo anoche y tiró para que su equipo ganara en el último minuto, mientras la hinchada se les tiraba encima. Así Barco mostró que la perseverancia es su arma para valerse en la vida en general; con su talento logró formar parte de las Selecciones Sub13 y Sub15, y pasó de la Séptima División de Boca a Primera en apenas seis meses.