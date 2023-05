Guillermo Francella explicó por qué no aportaría a la colecta de Independiente: «Nos lastimaron»

La colecta impulsada por Santiago Maratea para afrontar la millonaria deuda que posee el club Atlético Independiente, continúa dando de qué hablar. En las últimas horas, el actor Guillermo Francella -emblemático hincha de Racing- habló de sobre la iniciativa y arrojó sugerentes declaraciones.

Cabe destacar que la recaudación de fondos se volvió tan popular que hasta el propio José Chatruc, quien fue uno de los pilares del Racing que se coronó campeón en 2001 y logró romper la maldición de los 35 años sin títulos locales, se sumó con un aporte económico para contribuir con los vecinos de Avellaneda.

Sin embargo, este gesto solidario le valió una serie de críticas por parte de varios hinchas de la Academia.

Tras el episodio, el exvolante tuvo un encuentro con Francella en TNT Fútbol y una de sus primera frases fue si le perdonaba haber colaborado con Independiente. “No sabía que habías aportado”, respondió el consagrado actor.

Fue allí cuando el artista dejó en claro por qué no se sumará a la causa: “No donaría porque nos han verdugueado toda la vida, nosotros vivimos lo que vivimos en su momento y ellos nos lastimaron mucho, muchas cargadas”.

En su discurso, el actor recordó la historia de su equipo a lo largo de los años. “Jamás tuvimos peso en la AFA y eso lo saben todos. Fuimos objeto de burla de ellos y no me va esa de hacernos los buenitos ahora con ellos”, subrayó.

De todos modos, aclaró que no le produce ninguna satisfacción el presente que está atravesando el Diablo y realizó una comparación con los peores momentos de la Academia. “A mí no me gusta este presente de Independiente, que estén padeciendo así por las malas conducciones que tuvo. Yo lo sufrí mucho con Racing, que llegó a esa situación también por muy malas gestiones. La verdad que me da mucha pena ver así a Independiente”, remarcó.

Finalmente, el artista dejó en claro su apoyo incondicional al cuerpo técnico actual de Racing. “El exitismo de algunos hinchas no lo comparto en lo más mínimo. Lo recontra banco a Fernando Gago. No lo conozco, pero me gusta mucho lo que hizo en Racing. Es insostenible y no comulgo en lo más mínimo con los que piden que se vaya. Ganó dos títulos, me gusta mucho su perfil y lo banco”, concluyó.

Mirá las declaraciones de Guillermo Francella sobre la colecta de Independiente

