«Todo lo que se dice es mentira», Tevez desmintió haber sufrido un intento de robo con un muerto

Circuló ayer en redes sociales una falsa información sobre un supuesto intento de robo a Carlos Tevez, en Fuerte Apache. Distintos medios habían asegurado que tras un tiroteo había resultado muerta una persona. Finalmente fue el mismo Apache quien desmintió la noticia a través de sus redes sociales.

«Me parece bueno que salga a decir que es todo mentira, yo no me manejo con custodia. Menos en mi barrio. Quería salir a aclarar un poco las cosas porque sino la familia también se preocupa. Voy siempre a mi barrio a jugar al futbol. Ahí me siento como en mi casa, todo lo que se dice es mentira. Digo esto porque es mi barrio y es la gente que me cuida y que se hable asi de mi barrio a uno le duele», comentó Tevez en un vivo que hizo en su cuenta de Instagram.

«Se que hay una familia que esta sufriendo, pero yo no tengo nada que ver. Dejo en claro todas las cosas. Dejo un saludo para todos y gracias a todos los que se preocuparon, yo estoy bien y mi familia también. A mi barrio siempre trato de protegerlo», agregó el ídolo de Boca.

«No hubo muerto ni tiroteo ni estuvo involucrado Tevez en un hecho similar«, habían confirmado fuentes judiciales al sitio MDZ temprano en la mañana.

La fake news incluía un informe policial adulterado y un supuesto video del momento del tiroteo. «Carlos fue a jugar este martes a la noche a Fuerte Apache», señaló su circulo íntimo al diario mendocino desmintiendo las versiones y sosteniendo que en su paso por Fuerte Apache no hubo inconvenientes.