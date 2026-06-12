Adorni omitió presentar el anexo reservado con los bienes de su esposa y suma interrogantes sobre su patrimonio

La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelve a quedar bajo la lupa luego de que trascendiera que presentó nuevas declaraciones juradas y rectificaciones de años anteriores sin acompañar el anexo reservado correspondiente a los bienes de su esposa, Bettina Angeletti.

Según trascendió, la Oficina Anticorrupción ya remitió a la Justicia la declaración jurada de 2025 y las rectificaciones de las presentaciones previas, pero no pudo enviar el formulario reservado porque aún no fue entregado por el funcionario.

Los bienes de Bettina Angeletti: un documento clave para la investigación

La ausencia de ese anexo adquiere especial relevancia porque Adorni modificó aspectos centrales de su patrimonio declarado y explicó parte de su situación económica en función de los ingresos, bienes y ahorros compartidos con su esposa.

El formulario reservado es el instrumento donde deben detallarse los bienes del cónyuge y forma parte obligatoria del régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales. Sin esa documentación, los investigadores no cuentan con una imagen completa del patrimonio familiar.

Fuentes cercanas al funcionario sostienen que todavía está dentro de los plazos legales y que tiene tiempo hasta el 31 de julio para presentar el anexo ante la Oficina Anticorrupción.

El antecedente de la casa en Indio Cuá

No es la primera vez que el funcionario demora la presentación de esa documentación. En su declaración anterior también había omitido inicialmente el anexo de su esposa y recién lo incorporó en abril de este año, cuando la investigación judicial sobre su patrimonio ya estaba en marcha.

Fue entonces cuando apareció detallada la vivienda ubicada en el country Indio Cuá, una propiedad que posteriormente quedó en el centro de la polémica por las refacciones realizadas y por las explicaciones brindadas sobre su financiamiento.

Adorni afirmó que inicialmente el inmueble figuraba exclusivamente a nombre de su esposa y que luego decidió rectificar la información para declarar una titularidad compartida del 50% para cada uno.

Los argumentos del jefe de Gabinete

Durante una entrevista televisiva reciente, Adorni aseguró que la situación económica de su familia no puede analizarse únicamente a partir de sus ingresos personales.

Según explicó, Bettina Angeletti desarrolló una extensa carrera en el sector privado durante más de dos décadas, ocupando cargos gerenciales y generando ingresos que formaron parte del patrimonio familiar.

Además, reconoció que ambos mantuvieron durante años parte de sus ahorros fuera del sistema formal y sostuvo que se trató de dinero acumulado antes de su ingreso a la función pública.

Qué establece la normativa

El régimen de declaraciones juradas contempla dos formularios obligatorios:

El Formulario F-1245, que contiene la información patrimonial pública del funcionario.

El Formulario F-1246 o Anexo Reservado, donde deben informarse los bienes del cónyuge, conviviente e hijos menores.

Aunque el formulario público ya fue presentado, la documentación reservada aún no figura incorporada al expediente, por lo que la reconstrucción completa del patrimonio familiar continúa incompleta mientras avanza la investigación judicial sobre la evolución de los bienes declarados por el jefe de Gabinete.

Con información de LN.