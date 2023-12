Regional Amateur: festejos para Maronese y Rincón en la ida de octavos de final

El Torneo Regional Amateur comenzó a disputar los octavos de final con los cruces de ida. Los equipos zonales se enfrentaron entre sí en busca de la próxima instancia. Los juegos de vuelta serán la próxima semana.

En uno de los duelos entre equipos rionegrinos, Deportivo Roca recibió a La Amistad en el estadio Luis Maiolino y no se sacaron diferencia. En un partido de trámite chato y por momentos deslucido terminaron igualados 0 a 0.

La Amistad hizo su juego, que se basó en no dejar jugar y se llevó un empate de cara a la revancha del próximo miércoles. El Depo no supo y tampoco pudo encontrar los caminos al arco rival y terminó masticando bronca por no lograr convertir.

Los cruces entre los equipos neuquinos

En el oeste neuquino, Maronese hizo fuerte de local y sacó ventaja al vencer a Unión Vecinal por 2 a 1. Los tantos llegaron a través de Henry Sáez y Alejandro Cerezo para el Dino, mientras que Lucas Queupán descontó para Unión.

En el restante partido en la capital neuquina, Deportivo Rincón sorprendió a Independiente en La Chacra y le ganó por 1 a 0. El único tanto para el León lo anotó David Boquín de penal, cerca del cierre del primer tiempo. Con este triunfo Deportivo Rincón llega mejor parado a la revancha.

Vale recordar que los encuentros de vuelta se jugarán el próximo miércoles 20 de diciembre con horarios a confirmar.