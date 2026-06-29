¿Renovación en puerta? Los planes de AFA con Lionel Scaloni pensando a futuro

Si bien todos los focos están puestos en la participación mundialista de la Selección Argentina, fuertes trascendidos desde los Estados Unidos refieren sobre el futuro de Lionel Scaloni junto al combinado nacional.

El santafesino cumplirá el próximo viernes su partido N°100 al mando de la albiceleste, en lo que será el duelo por 16avos de final ante Cabo Verde, «Un rival difícil, que complicó a varios equipos en la fase de grupos», según expresó el propio Scaloni días atrás.

Según ESPN, directivos de la AFA mantuvieron conversaciones informales con el cuerpo técnico albiceleste y habrían acordado la continuidad del DT al mando del seleccionado una vez culminada la Copa del Mundo.

Claudio Tapia, presidente de AFA, dejó a entrever que uno de los objetivos a resolver en el corto plazo es la continuidad del entrenador Lionel Scaloni, cuyo vínculo contractual vence en diciembre de 2026.

“Ahora lo importante es pensar en el Mundial. Como tenemos margen hasta diciembre y estas semanas estuvimos enfocados en ver el rendimiento de los jugadores, no es un tema urgente para mí y creo que tampoco para la AFA”, dijo en mayo pasado Scaloni.

Si bien no se avanzaría ni llegaría a un acuerdo durante el certamen, existiría un acuerdo de palabra para prolongar el vínculo hasta 2031.

«La postura de AFA es que Scaloni se quede por un largo tiempo. La Selección Argentina y Scaloni aterrizaron en el Mundial con un acuerdo de palabra entre el DT y la AFA para que continúe como entrenador hasta 2031«, aseguró periodista especializado de ESPN, aunque el asunto se afrontaría y resolvería recién post Mundial.

Desde su llegada a la Selección en 2018, Scaloni acumula 99 partidos, con un saldo de 72 triunfos, 18 empates y 9 derrotas (78,8% de efectividad). Lo más importante, los títulos logrados: Mundial 2022, Copas América 2021 y 2024 y Finalissima 2022.