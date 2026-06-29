Tortoriello formalizó su afiliación a La Libertad Avanza de Río Negro

El diputado nacional Aníbal Tortoriello formalizó este lunes su afiliación a La Libertad Avanza. En una imagen que compartió LLA de Río Negro se lo ve junto al senador Enzo Fullone con su ficha de la fuerza oficialista nacional.

Tortoriello forma actualmente parte del bloque oficialista en la Cámara de Diputados pero tras imponerse en las elecciones a la Cámara Baja del año pasado en una alianza con LLA a nivel provincial, restaba su incorporación oficial a las filas libertarias.

Cabe recordar que Tortoriello manifestó apenas se supo su triunfo en las legislativas de octubre pasado que iría por la gobernación de Río Negro, un reiterado anhelo del exintendente cipoleño.

En Fullone, la LLA de la provincia tiene a otro posible candidato a la gobernación, que tras reemplazar a Lorena Villaverde en la banca del Senado, comenzó con un trabajo de rearmado del partido.

La incorporación de Tortoriello se suma al trabajo de fortalecimiento partidario que La Libertad Avanza viene desarrollando en Río Negro con el objetivo de consolidar una estructura política sólida, ampliar su presencia territorial, se indicó desde el partido.

En los últimos meses también se incorporaron al espacio los legisladores provinciales Martina Lacour y Claudio Doctorovich, entre otros dirigentes que decidieron sumarse al proyecto político.

«Cada incorporación fortalece un proyecto que trasciende los nombres propios. Estamos construyendo un espacio con dirigentes comprometidos con las ideas de la libertad y con la transformación que impulsa el presidente Javier Milei. Río Negro tiene un enorme potencial y queremos que esas ideas lleguen a cada ciudad y a cada vecino de la provincia», afirmó Fullone.

El senador nacional destacó además que la incorporación de Tortoriello representa un paso importante para seguir consolidando el partido en la provincia. «Aníbal aporta experiencia, gestión y un fuerte compromiso con el cambio que eligieron los argentinos. Su decisión de sumarse demuestra que cada vez son más quienes entienden que este es el camino para transformar definitivamente a Río Negro y al país», sostuvo.

Por su parte, Tortoriello dijo: «convencido de que este es el rumbo que necesita nuestro país y de que los cambios requieren compromiso, coherencia y trabajo conjunto, formalicé mi afiliación a La Libertad Avanza Río Negro, espacio del que formo parte a nivel nacional desde 2024 y cuyo bloque integro en la Cámara de Diputados de la Nación».

«Los desafíos que enfrenta nuestra provincia exigen decisión, unidad de objetivos, poniendo siempre el interés de los ciudadanos por encima de todo y una visión clara para impulsar en Río Negro un proceso de transformación que promueva el desarrollo, la inversión, la generación de empleo, la producción y el fortalecimiento de las instituciones», remarcó el diputado nacional en sus redes sociales.