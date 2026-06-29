FECENE aportó más de $463 mil millones al programa de Becas Gregorio Álvarez

La firma del convenio este lunes tuvo lugar en el Centro de Convenciones Domuyo. Foto: Matías Subat.

El programa de Becas Gregorio Álvarez sumó este lunes un nuevo aporte del sector privado. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el presidente de la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (FECENE), Mauricio Uribe, firmaron un convenio de donación.

Con una contribución superior a los $463.000 millones, la iniciativa apunta a reforzar el plan provincial de educación y fortalecer la articulación entre el Ejecutivo y las instituciones empresariales.

El aporte fue realizado por la Cámara Patagónica de Servicios Petroleros (CAPESPE), la Cámara Argentina de la Construcción (CamArCo, delegación Neuquén) y la Asociación de Industrales de Neuquén (ADINEU).

Durante su discurso, Uribe adelantó: «es solo una parte de lo que va a donar FECENE y sus cámaras, ya que hay dos cámaras que están en proceso de generar el convenio con el Ministerio de Economía y Ministerio de Educación«.

Foto: Matías Subat.

«Reafirmamos nuestra vocación de continuar trabajando junto al gobernador en iniciativas que contribuyan al crecimiento sostenible de Neuquén, fortaleciendo las oportunidades para los neuquinos«, sostuvo.

Por su parte, Figueroa destacó las becas provinciales y aseguró «es un programa que deja la mejor inversión que podemos hacer, que es en estudiar, en generar otro tipo de oportunidades y valoro mucho el esfuerzo que hacen por todo esto«.

Para el ciclo 2026, las Becas Gregorio Álvarez registraron más de 30.000 solicitudes de inscripción y renovación. Tras la evaluacion de las postulaciones, el gobierno aprobó más de 12.000 beneficios para estudiantes de distintos niveles.