Del derecho a la identidad a los trasplantes: el trabajo imprescindible del Laboratorio Central de Neuquén

Desde un estudio de ADN que permite garantizar el derecho a la identidad hasta un análisis que puede definir la compatibilidad entre un donante y un receptor de órganos, el Laboratorio Central «Mg. Luis Alfredo Pianciola» cumple un rol estratégico dentro del sistema de salud neuquino. Así, con más de dos décadas de trayectoria, se consolidó como un centro de referencia en diagnóstico molecular, investigación científica y análisis especializados.

El laboratorio nació en 2005 y su objetivo fue brindar apoyo a los laboratorios hospitalarios de la provincia, incorporar nuevas metodologías diagnosticas y profundizar las actividades de investigación vinculadas a patologías prevalentes en Neuquén.

Actualmente es el primer Centro Institucional de Neuquén dedicado a la Biología Molecular Forense y uno de los primeros centros especializados de la región en diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas. Su labor se desarrolla a través de tres áreas estratégicas: microbiología molecular; genética molecular, filiación y forense; e histocompatibilidad.

El área de Genética Molecular, Filiación y Forense realiza estudios genéticos destinados a investigaciones científicas, determinación de vínculos biológicos y análisis forenses. Los estudios de ADN constituyen una herramienta clave para garantizar el derecho a la identidad biológica, aportando evidencia tanto a las personas como al sistema judicial en procesos de filiación e identificación.

No solo eso, desde 2014 funciona en el Laboratorio Central el área de Histocompatibilidad, creada a partir de un convenio entre el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y el Ministerio de Salud de Neuquén. Su función principal es estudiar la compatibilidad entre donantes y receptores, un paso indispensable para aumentar las probabilidades de éxito en los trasplantes de órganos, tejidos y células. Además de brindar soporte al sistema de procuración y trasplante, el sector participa activamente en proyectos de investigación, varios de ellos desarrollados junto a laboratorios nacionales de referencia.

La tercera área estratégica es Microbiología Molecular, donde se detectan microorganismos mediante técnicas avanzadas de diagnóstico que permiten fortalecer la vigilancia epidemiológica, controlar enfermedades y aportar información para la toma de decisiones sanitarias.

Entre sus principales antecedentes se destacan el desarrollo de métodos moleculares para el diagnóstico de coqueluche y la implementación del screening y la confirmación de Escherichia coli productora de toxina Shiga. También, el laboratorio integra redes nacionales que contribuyen a garantizar la calidad de los análisis y fortalecer la vigilancia de distintos eventos sanitarios.

Con personal altamente capacitado y equipamiento especializado, el Laboratorio Central «Mg. Luis Alfredo Pianciola» continúa ampliando sus servicios y capacidades desde su sede ubicada en Gregorio Martínez 65 de la ciudad de Neuquén. Su trabajo cotidiano no solo fortalece el sistema de salud pública provincial, sino que también aporta respuestas concretas en ámbitos tan diversos como la investigación científica, el diagnóstico de enfermedades, el derecho a la identidad y los trasplantes.