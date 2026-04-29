Río Negro ganó el Regional Sur de Maxibásquet femenino en Cipolletti

El básquet femenino tuvo un fin de semana destacado en Cipolletti con la disputa del Torneo Regional Sur de Maxibásquet. En el certamen, organizado por la Federación Femenina de Maxibásquet de Argentina (Ffemar), Río Negro se consagró campeón en las categorías +30 y +40, y obtuvo el subcampeonato en +50.

Con delegaciones integradas por 12 jugadoras y un entrenador por categoría, la selección rionegrina se subió a lo más alto del podio regional. La competencia se desarrolló en el Estadio Municipal de Cipolletti y reunió a equipos de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Neuquén.

Una participación activa en el Maxibásquet regional

La Asociación de Maxibásquet Rionegrina mantiene una participación activa desde hace cinco años en la Federación. En ese tiempo, la provincia consolidó un plantel compuesto por exjugadoras y jugadoras en actividad de distintos clubes. Para este certamen, los equipos realizaron una preparación previa en Cipolletti y Cinco Saltos, lo que les permitió llegar con un buen nivel de competencia.

En la categoría +40, el equipo consiguió el tricampeonato regional. Por su parte, las jugadoras de la división +30 también levantaron la copa, mientras que las +50 completaron una destacada actuación con el segundo puesto.

Además, el desempeño en el torneo les aseguró la posibilidad de participar en los Maxi Games, un evento multidisciplinario que se realizará a fin de año en Mar del Plata y que funciona como una olimpiada para deportistas mayores de 30 años. La Asociación también ya proyecta su próximo desafío, el Campeonato Argentino, que se disputará en julio en Santa Fe.