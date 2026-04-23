Río Negro y un destacado rendimiento en levantamiento olímpico en los Juegos de la Integración Patagónica

La delegación rionegrina y una brillante actuación en los Juegos de la Integración Patagónica en Tierra del Fuego. (Foto: Gentileza)

Seis rionegrinos de las categorías Sub 15 y Sub 17 viajaron a Tierra del Fuego para disputar la competencia de levantamiento olímpico en los Juegos de la Integración Patagónica (JIPA), que comenzaron el lunes 20 de abril y transitan sus últimas jornadas.

Tres de los representantes de la provincia son de General Roca y entrenan en Inurriak: Haian Romano, Valentín Pérez y Paloma Retamal. Otros dos provienen de Bariloche, Juana Rolandi y Tahiel Pacheco (ACBLP), mientras que la restante integrante es Victoria Mariñanco, del equipo Vórtice de Comallo. Además, la delegación contó con el acompañamiento de dos entrenadores: Daiana Santiago (Comallo, equipo Vórtice) y Ezequiel Guzmán (Roca, Inurriak).

El equipo de levantamiento olímpico ya finalizó su participación con un saldo muy positivo: cuatro medallas.

Valentín Pérez (Sub 17, categoría más de 81 kilos) levantó 66 kilos en arranque y 90 en envión para quedarse con la medalla de oro. En tanto, Haian Romano también se subió a lo más alto del podio en Sub 17, categoría hasta 81 kilos, tras registrar 96 kilos en arranque y 120 en envión.

Por su parte, Paloma Retamal (Sub 15, hasta 55 kilos) y Juana Rolandi (Sub 15, hasta 64 kilos) obtuvieron medallas de plata. La roquense levantó 41 kilos en arranque y 53 en envión, mientras que la barilochense completó 53 en arranque y 68 en envión.

De esta manera, la delegación volvió a dejar a Río Negro entre los protagonistas del certamen. En las próximas horas, los atletas emprenderán el regreso hacia sus respectivas localidades.

Las mejores fotos del equipo rionegrino

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