River, a la carga por dos centrales: uno que quiere Boca y otro que jugó el Mundial

River está lejos de bajarse del mercado de pases y en las próximas horas podria cerrar un par de refuerzos para su zaga central. Con la rutilante contratación de Thiago Almada, parecía que le bajaban la persiana, pero no, porque aceleraron en las negociaciones por Francisco Álvarez y también presentaron una oferta por Walter Ditta.

En el caso del jugador de Argentinos, hay una disputa con Boca, que también lo tiene en sus planes. En el Bicho pretenden 7 millones de dólares y la primera cifra que pensó River fue de 5. Sin embargo, podría estirarse y así ganarle la pulseada al Xeneize, que nunca fue a fondo por el ex defensor de Patronato y San Martín de San Juan, entre otros.

Martes clave para llegadas y también salidas

Con tiempo hasta el martes 2 de septiembre, fecha en la que cierra el libro de transferencias en el fútbol argentino, el Millonario reflotó la intención de ir por una décima cara nueva y por eso también pensó en Ditta, quien jugó el Mundial para Ecuador. Por ahora, la diferencia es importante, porque Cruz Azul pretende 9 millones de dólares y en Núñez ofrecieron 6. Por ahora, las negociaciones están estancadas.

La movida también tiene que ver con la posible salida de Lucas Martínez Quarta deje el club. El Chino quedó en la mira luego de otra actuación fallida con Independiente Santa Fe, con penal errado incluido, y las partes no ven con malos ojos una salida. Por el central hay ofertas de Qatar y de Genoa de Italia.

¿Quién será el décimo?

En un mercado de pases muy movido, a River llegaron tres campeones del mundo, Nicolás Otamendi, Ángel Correa y Thiago Almada, se concretaron los retornos de Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré; mientras que la lista llegó a nueve con Mauro Arambarri, Tobías Andrada, Francisco Ortega y Giovanni González. El central que arribe será décimo, aunque si se concreta la salida de Martínez Quarta, no sería extraño que los nuevos para la zaga sean dos. Por este motivo, será un martes movido, con celulares a pleno.