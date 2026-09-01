El futuro de Messi lejos de la Selección: contrato con Inter Miami y ¿seis meses en Newell’s?

Lionel Messi le puso punto final a su genial etapa en la Selección Argentina, pero el adios como futbolista, por suerte, no estaría en sus planes. El capitán campeón del mundo en Qatar 2022 es la gran figura de Inter Miami y fecha a fecha demuestra que su fútbol está intacto. De hecho, vinene de convertir cuatro goles en la última fecha de la MLS, donde acumula 18 conquistas en la temporada.

A los 39 años (Rosario, 24-06-1987), el rendimiento de Leo es determinante, aunque el futuro dependerá cada vez más de sus sensaciones, sus ganas y las decisiones que tome puertas adentro. Lo que es fija es que seguirá en las Garzas, pero además crecen los rumores sobre un «capítulo Newell`s». Jugar en el país es lo único que le falta al 10 y en el mundo leproso sueñan despiertos.

El contrato con Inter Miami

El vínculo de Lionel Messi con Inter Miami es hasta fines del 2028 y tiene por delante tres competencias. Dos de la MLS y la Concachampions, si es que el equipo clasifica. En la dirigencia creen que cumplirá con el contrato, aunque está claro que el 10 suele despacharse con sorpresas.

La relación entre Messi y Las Garzas apunta a trascender su etapa como futbolista. La intención es que pueda continuar vinculado al club en una función institucional y con participación dentro de la estructura de la entidad, por lo que su retiro de las canchas no implicaría necesariamente su salida del proyecto que comparte con la franquicia estadounidense.

Los proyectos deportivos de Messi

Desde el costado del campo de juego, Lionel Messi amplió su presencia en el mundo del fútbol a través de distintos proyectos. Este año adquirió la Unión Esportiva Cornellà, equipo que compite en la tercera Federación de España, con el objetivo de involucrarse en su crecimiento y desarrollar una nueva faceta relacionada con la gestión deportiva.

A esto se suma el proyecto familiar de Leones FC y su vínculo con Luis Suárez a través de LSM, con presencia en Uruguay. Así, mientras su futuro con la Selección Argentina ya quedó definido, Messi todavía mantiene varios frentes abiertos en el fútbol.

La chance de Newell’s

Esos proyectos mencionados y la cercanía de los 40 son factores que ponen piedras en el camino de Newell’s, que lógicament sueña con ver a Messi con la 10 en la espalda, situación que además repetiría el corto pero inolvidable pasó de Diego Maradona por el club del Parque Independencia. La mitad de Rosario y todo el pais están a la expectativa, porque sería una verdadera revolución. El caldendario apremia, pero si las ganas están, el sueño es posible.