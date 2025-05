River, confundido con los penales: Gallardo y Armani pensaron que faltaba uno en la definición

River se vio descolocado por el funcionamiento de un Platense que le cerró todos los caminos, no lo dejó «fluir», como reconoció el entrenador Marcelo Gallardo, y terminó por imponerse en una definición por penales a la que se llegó con polémica y que tuvo un gran desconcierto de los locales en el final de las ejecuciones.

Después de que Ignacio Schor estampara con su disparo el paso a la semifinal del Calamar, el Muñeco y su ayudante, Matías Biscay, se quedaron como esperando algo más. En efecto, creyeron que todavía faltaba un remate y le hicieron señas al árbitro, sin caer en la cuenta de que estaban equivocados.

En la misma senda caminó el arquero Franco Armani, a quien no le alcanzó con tapar el penal de Juan Saborido. Una vez desatado el festejo de Platense, se acercó al árbitro Yael Falcón Pérez y le preguntó: «¿No faltaba uno más?».

Todo un símbolo del aturdimiento que acompañó al Millonario durante toda una noche en la que no le encontró la vuelta al plan que llevó a cabo Platense y terminó por hundirse en la frustración. Quedó afuera y completó el cuarteto de candidatos out en el torneo Apertura de la Liga Profesional.

La «frustración» del Muñeco

Marcelo Gallardo habló poco y fue conciso durante la conferencia de prensa: «Más que preocupación, tengo la frustración de no llegar hasta el final que era uno de los objetivos. Hoy no pudimos fluir como lo veníamos haciendo, pero también hay que reconocer el trabajo del rival, que hizo méritos para que no pudiéramos mostrar lo que veníamos haciendo como equipo«, comenzó.

El Muñeco se fue con bronca y frustrado por no cumplir el objetivo en el torneo local. (FBaires)

Como balance, expresó sentir «la bronca de que nos corten el envión futbolístico que veníamos teniendo. Hay que asumir el golpe y la frustración porque veníamos teniendo buenas sensaciones».

Cuando lo consultaron sobre la debilidad de River en las definiciones desde los 12 pasos, sostuvo que «intentaremos trabajar para no llegar a los penales y que si se llega, sea otra historia diferente. No nos tiene que invadir una negatividad que ya está en el ambiente. A mí no me gusta llegar a esa instancia, pero bueno, tenés que definir así. Los pateadores tendrán que ir con confianza y convicción. Esto nos deja un sabor muy amargo».