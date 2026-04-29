Estos objetos de tu casa podrían estar bloqueando tu energía (y no lo sabías)
Algunos elementos cotidianos acumulan energía estancada sin que lo notes. Detectarlos y cambiarlos puede transformar el clima de tu hogar y tu bienestar.
A veces no es el cansancio, ni el estrés, ni el clima. Hay días en los que simplemente sentís que todo pesa. Según el Feng Shui y las corrientes de energía del hogar, esto puede tener una explicación: objetos que bloquean la circulación energética dentro de tu casa. Detectarlos es el primer paso para recuperar equilibrio y liviandad.
Espejos mal ubicados: rebote de energía
Los espejos pueden ser aliados o enemigos. Cuando están frente a la puerta o reflejando la cama, pueden rebotar la energía en lugar de dejarla fluir.
Clave: evitar ubicarlos frente a accesos o lugares de descanso.
Objetos rotos o en desuso: energía estancada
Todo lo que está roto, viejo o no usás hace meses genera bloqueo energético.
No es solo desorden: es información que tu mente sigue procesando.
Si no sirve, no suma.
Exceso de decoración: sobrecarga mental
Demasiados objetos a la vista generan ruido visual. Y ese ruido impacta directamente en cómo te sentís.
Las casas con exceso de decoración pueden generar ansiedad sin que te des cuenta.
Plantas en mal estado: energía en caída
Las plantas representan vida. Cuando están secas o descuidadas, transmiten lo contrario.
Una planta en mal estado puede simbolizar estancamiento o desgaste emocional.
Tecnología en exceso: ruido invisible
Celulares, televisores, tablets: todo suma estímulo constante.
El problema es que ese estímulo no se apaga del todo, incluso cuando descansás.
Menos pantallas, más calma.
Puertas y espacios bloqueados: energía que no circula
Cuando hay muebles o cosas que impiden el paso, la energía tampoco fluye.
Esto se traduce en sensación de estancamiento o falta de avance en la vida cotidiana.
El cambio empieza por lo que ves todos los días
No hace falta hacer una reforma total. A veces, sacar, mover o soltar es suficiente para que todo cambie.
Porque cuando el espacio se ordena, la energía se libera. Y cuando la energía fluye, vos también.
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