Estos objetos de tu casa podrían estar bloqueando tu energía (y no lo sabías)

A veces no es el cansancio, ni el estrés, ni el clima. Hay días en los que simplemente sentís que todo pesa. Según el Feng Shui y las corrientes de energía del hogar, esto puede tener una explicación: objetos que bloquean la circulación energética dentro de tu casa. Detectarlos es el primer paso para recuperar equilibrio y liviandad.

Espejos mal ubicados: rebote de energía

Los espejos pueden ser aliados o enemigos. Cuando están frente a la puerta o reflejando la cama, pueden rebotar la energía en lugar de dejarla fluir.

Clave: evitar ubicarlos frente a accesos o lugares de descanso.

Objetos rotos o en desuso: energía estancada

Todo lo que está roto, viejo o no usás hace meses genera bloqueo energético.

No es solo desorden: es información que tu mente sigue procesando.

Si no sirve, no suma.

Exceso de decoración: sobrecarga mental

Demasiados objetos a la vista generan ruido visual. Y ese ruido impacta directamente en cómo te sentís.

Las casas con exceso de decoración pueden generar ansiedad sin que te des cuenta.

Plantas en mal estado: energía en caída

Las plantas representan vida. Cuando están secas o descuidadas, transmiten lo contrario.

Una planta en mal estado puede simbolizar estancamiento o desgaste emocional.

Tecnología en exceso: ruido invisible

Celulares, televisores, tablets: todo suma estímulo constante.

El problema es que ese estímulo no se apaga del todo, incluso cuando descansás.

Menos pantallas, más calma.

Puertas y espacios bloqueados: energía que no circula

Cuando hay muebles o cosas que impiden el paso, la energía tampoco fluye.

Esto se traduce en sensación de estancamiento o falta de avance en la vida cotidiana.

El cambio empieza por lo que ves todos los días

No hace falta hacer una reforma total. A veces, sacar, mover o soltar es suficiente para que todo cambie.

Porque cuando el espacio se ordena, la energía se libera. Y cuando la energía fluye, vos también.