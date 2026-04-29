ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Tendencias

Estos objetos de tu casa podrían estar bloqueando tu energía (y no lo sabías)

Algunos elementos cotidianos acumulan energía estancada sin que lo notes. Detectarlos y cambiarlos puede transformar el clima de tu hogar y tu bienestar.

Redacción

Por Redacción

A veces no es el cansancio, ni el estrés, ni el clima. Hay días en los que simplemente sentís que todo pesa. Según el Feng Shui y las corrientes de energía del hogar, esto puede tener una explicación: objetos que bloquean la circulación energética dentro de tu casa. Detectarlos es el primer paso para recuperar equilibrio y liviandad.

Espejos mal ubicados: rebote de energía

https://images.openai.com/static-rsc-4/W4OSLsNVA5nP1DIHkI_68BmkC-b73uNAChxjwjB0hjXdMNOYxjtLcfFIl_B4jiCai9QvCL7YDYRa_CTRzT_pk2RLGi2tHJH88pKNErErZdj7M0yTor_ZQ-ufaPbWRCZOWT5y9PT5Il0VI2xxybLZ4D-SPxPq1myvad_deRHPRd8ZIUJQSKJrGbXFJyW-naP0?purpose=fullsize
https://images.openai.com/static-rsc-4/t2M-Z5sRZePtkdEbPb6LUNUd1vaxLIh7x0rsjoq_zYokU6rFt1POO7WQ3DmT7P4GMMlNFASr2NB6_ZVVII52r-XMaYZIhtuJVBNBccx5aVZkvcVK1TdM6Kl4WoRLS8HnHuqg1MLiAm--D9SVUwAlhxO8sIcHJEl06HROgE-xqchaS5SpMO9ES6l8peCc6QNj?purpose=fullsize

Los espejos pueden ser aliados o enemigos. Cuando están frente a la puerta o reflejando la cama, pueden rebotar la energía en lugar de dejarla fluir.
Clave: evitar ubicarlos frente a accesos o lugares de descanso.

Objetos rotos o en desuso: energía estancada

https://images.openai.com/static-rsc-4/xWOcXNvtg8KFLnnb29ZPwq2n2dXizZqS1a8Qwksh80A5bRNUJKuSQE387-twVifu4BVOWuGWtdCqA4GA6I9NIKK8YHJ8s_TZS3wKTjnP1-WidoWxZKmbMNwL4Dp_qv4nqrsIlaxhkOGQIJxwawJGbh18AekHW14k6UDEu_W85ssnmokpb0dFR4kFWgqCJm5c?purpose=fullsize
https://images.openai.com/static-rsc-4/lJmGHL0B4fXAN5kBEsh9k47ehYW8rGsgU2Ya0LUMUrVVSVnzjLqME-nPfpcGjDePZa5fyGBBT_9m3uzPs6Bn7MbtivgtYhnZOvWTKMSVGYD-eT5B_W88R9Bi1pLrh08PUX82prGDa-q_M4bm-x-qDit8Fs1hPf_jhQjFPF2tBNJqHhyzMCuj1P8VVwf53Dy1?purpose=fullsize

Todo lo que está roto, viejo o no usás hace meses genera bloqueo energético.
No es solo desorden: es información que tu mente sigue procesando.
Si no sirve, no suma.

Exceso de decoración: sobrecarga mental

https://images.openai.com/static-rsc-4/zNnyRzGK0Eu0fwnIY0CFpu4wyQrztcMgepFc-rNLGVOYv8xkBEWXdEy4c7Q6IGBYWUGKkq44OPc87FkzlXg2EFZt9BEMXbPGEa-odUYnAXF-etDnDIiCG3RxEwNmcN2WjV62LDH-vSR1f0aZepNTrEgTkLFY9qFQNGfRpu6OUO_pVKR7oEcUXYFFU60LKzfc?purpose=fullsize

Demasiados objetos a la vista generan ruido visual. Y ese ruido impacta directamente en cómo te sentís.
Las casas con exceso de decoración pueden generar ansiedad sin que te des cuenta.

Plantas en mal estado: energía en caída

https://images.openai.com/static-rsc-4/F4i1E1u9D5lcHCqTen2RSKT4ErGlTKnoS_mcoUkRwOQHfjDFI3TmJRP3SZRpRWzyz1DpY_J3trPNerbIu0ht6SJS-DRTRPQ98YzBBQIibquYoWYc10u4vbWp4Qe1IfSy-hHtztEc07OM7VsKO3EQx48JiQ8z-DUFg17aJhSEJ7ulTSpPjHn5zBPilpFVqzRT?purpose=fullsize

Las plantas representan vida. Cuando están secas o descuidadas, transmiten lo contrario.
Una planta en mal estado puede simbolizar estancamiento o desgaste emocional.

Tecnología en exceso: ruido invisible

https://images.openai.com/static-rsc-4/h58unUWqiPLfAJK788YbkeX7oX1lHcfrOpffRXBZMD4PQnonEMk1mHKS1Ir0lDpeoTRfkWjI3ZdwGhJMAr6PtthoNqaOBh7EQ0ydHXKfC1yCCl4DJR68mMNb5rP-nWN5FPjeAIKd4BIRO30cFAoSdbVtGjN2_TCdO-NMtyCIwM3NfO22hs7KPMKqMkrQGB0J?purpose=fullsize

Celulares, televisores, tablets: todo suma estímulo constante.
El problema es que ese estímulo no se apaga del todo, incluso cuando descansás.
Menos pantallas, más calma.

Puertas y espacios bloqueados: energía que no circula

https://images.openai.com/static-rsc-4/sYHXGXpFAaXY_zAmn7MpPoz2mff3N9FVhqABsA8gDwWUPnz8LiB7kirfFBuqZomkughwSuzZP6SqBtOrYenVxgVNkjqxWxNtiNGBk5SXBpRJUWHa6ayRVCUioCFFKcMtHUeAfpTE3BWZobkdyi5EP6HOvmETfTsbfL-vw-AseoVawR6NVGvdYuMBsd95gDWJ?purpose=fullsize
https://images.openai.com/static-rsc-4/ibxvEhmKhVVhXQpyTrB5NXHQDW6waDWyuL1UZKJGv3nxvm1D1gjjpvZsI5Hl5-E7MaHim5dEbVs5EEPMm-o50hEQNzR2U-3RodsTGq3xld4BJjyVRLh7WU-dDlH1iP-WpCbIT97heYz1GHSlYIKlnyZEutgNuyV7Fnh4YR1Gn_DNzxEoHSFCCI9XC_mOmWpt?purpose=fullsize

Cuando hay muebles o cosas que impiden el paso, la energía tampoco fluye.
Esto se traduce en sensación de estancamiento o falta de avance en la vida cotidiana.

El cambio empieza por lo que ves todos los días

No hace falta hacer una reforma total. A veces, sacar, mover o soltar es suficiente para que todo cambie.

Porque cuando el espacio se ordena, la energía se libera. Y cuando la energía fluye, vos también.


Temas

decoración

Diseño

Energía

A veces no es el cansancio, ni el estrés, ni el clima. Hay días en los que simplemente sentís que todo pesa. Según el Feng Shui y las corrientes de energía del hogar, esto puede tener una explicación: objetos que bloquean la circulación energética dentro de tu casa. Detectarlos es el primer paso para recuperar equilibrio y liviandad.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén