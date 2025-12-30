River: el refuerzo inesperado que suma Gallardo para la pretemporada de San Martín de los Andes

River lleva varios días de pretemporada en Ezeiza y está a pocas horas de viajar a San Martín de los Andes para cumplir con una etapa más exigente de entrenamientos. La idea del entrenador Marcelo Gallardo es tener a todos los refuerzos confirmados y aunque pinte complicado por los tiempos, en las últimas horas se confirmó un nuevo integrante en el plantel, que podría contar como tercera cara nueva camino al 2026.

Además de Aníbal Moreno y Fausto Vera, al club de Núñez se le sumarán varios jugadores que estuvieron prestados en otros destinos. Y uno de ellos es Tomás Galván, de último paso por Vélez, que se subirá al avión con el resto del plantel para entrenar junto al grupo en la cordillera neuquina.

A diferencia de la gran mayoría de los jugadores que vuelven de sus préstamos y escuchan ofertas, Galván se sumará al grupo principal. El volante, que debutó de la mano del Muñeco en 2021, entrenará a partir del 2 de enero. Ahora sí tratará de aprovechar su chance en la Banda, luego de las salidas a Colón, Defensa y Justicia y el Fortín, donde tuvo un buen rendimiento.

Galván tuvo una buena temporada en Vélez y volverá a River.

Galván disputó 27 encuentros oficiales con la camiseta de Vélez. Convirtió cuatro goles, dio una asistencia y acumuló dos tarjetas amarillas. Además, conquistó dos títulos domésticos: la Supercopa Internacional y Supercopa Argentina.

La idea de Guillermo Barros Schelotto era retener al mediocampista. Sin embargo, no hubo acuerdo entre las partes y es por eso que se tendrá que presentar a la pretemporada con la ropa de River, en San Martín de los Andes.