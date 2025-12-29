River, en busca de un lateral izquierdo: ya negocia con Flamengo

En River, varios futbolistas finalizaron su contrato en diciembre y ya firmaron con otros clubes. Entre ellos, Milton Casco reforzará a Atlético Nacional de Medellín, lo que llevó a la dirigencia del club de Núñez a salir al mercado en busca de un lateral izquierdo.

Marcos “Huevo” Acuña es una fija para Marcelo Gallardo, pero el entrenador pretende sumar un jugador que compita por el puesto y amplíe las variantes de cara a una temporada con triple competencia, con los torneos locales, Copa Argentina y Copa Sudamericana.

Por ese motivo, River ya negocia con Flamengo por Matías Viña: busca un préstamo de 12 meses con opción de compra. El lateral uruguayo no es tenido en cuenta por Filipe Luís y en los últimos partidos ni siquiera fue convocado, por lo que en el Mengão no pondrían demasiadas trabas para su salida, aunque no lo venderán a bajo precio: lo adquirieron desde Roma por 8 millones de euros en enero de 2024.

El defensor de 28 años sufrió una rotura de ligamentos que lo mantuvo nueve meses fuera de las canchas y regresó a la actividad en junio de 2025, aunque quedó relegado. Tiene contrato hasta diciembre de 2028, pero ve con buenos ojos una salida, sobre todo teniendo en cuenta que necesita continuidad a seis meses del Mundial 2026.

Antes de avanzar por Viña, el Millonario intentó sumar a Román Vega (Zenit) y a Julio Soler (Bournemouth), pero ninguna de las negociaciones prosperó por el alto costo que suponía. Además, Alexandro Bernabei aparece en carpeta, con una cotización cercana a los 6 millones de dólares, aunque su entorno mantiene conversaciones con Inter de Porto Alegre para flexibilizar las condiciones de salida, ya sea mediante una rebaja del monto o una cesión.