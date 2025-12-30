¿Mastantuono al Napoli? La decisión del Real Madrid ante el interés del club italiano

El futuro de Franco Mastantuono es incierto. El futbolista de 18 años llegó a Real Madrid a mediados de 2025. Tras un gran inicio en el conjunto merengue con varias titularidades, el ex River sufrió una pubalgia que lo alejó de las canchas y lo hizo perder terreno en la consideración de Xabi Alonso.

Ante esta situación, el Napoli se interesó en el argentino y buscó su salida a préstamo. Según el diario Marca, el equipo dirigido por Antonio Conte consultó condiciones para que el futbolista sume minutos, a pocos meses del inicio del Mundial. Antes de una posible oferta, la respuesta del club español fue contundente: un no tajante.

«El futuro de Franco Mastantuono pasa, hoy por hoy, por el Real Madrid«, señaló el medio español. Además, aseguraron que el jugador es «una de las piedras angulares de la planificación a largo plazo«. También, destacaron que en la institución blanca «hay grandes expectativas puestas en su potencial«. Hasta el momento, disputó 14 partidos, donde consiguió un gol y una asistencia.

El argentino convirtió su único gol frente al Levante el pasado 23 de septiembre.

Quien también descartó una posible salida fue Fabrizio Romano, quien destacó que «los informes que indican que Franco Mastantuono dejaría el Real Madrid a préstamo están muy lejos de la realidad«.

El primer semestre de 2026 será fundamental para el futbolista. Mastantuono ha sido parte de la Selección Argentina en varias convocatorias, pero una posible inactividad podría dejar al jugador sin la posibilidad de disputar su primer Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

Un argentino suena en tres gigantes europeos

En las últimas horas, se conoció que Marcos Senesi decidió no renovar su contrato con el Bournemouth y despertó el interés de varios gigantes del futbol europeo. El ex San Lorenzo termina su vínculo con el club inglés en junio de 2026 y ya se encuentra en condiciones de negociar como agente libre.

Según Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases, el central es prioridad para reforzar la defensa de la Juventus. Además, el central cuenta con la nacionalidad italiana, por lo que no ocuparía cupo de extranjero en la «Vecchia Signora».

También interesa en Barcelona. El conjunto culé desea sumar un central en este mercado de pases, ante la lesión de Christensen y el flojo rendimiento de Araujo. Una salida en esta ventana sería difícil, ya que todavía tiene contrato. En tanto, Diego Simeone no vería con malos ojos sumar a un nuevo argentino al colchonero, para sumar una pieza sólida en la línea defensiva.