River visita a Libertad por la ida de octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Sin Martínez Quarta ni Pezzella, Paulo Díaz será el referente de la zaga central. (Foto: @RiverPlate)

Cuando empiezan los cruces mano a mano en competencias de este tipo, habitualmente se dice que comienza la hora de la verdad. En ese sentido, para River, este jueves se larga la verdadera Copa Libertadores con su primer gran desafío del semestre.

Desde las 21:30, el Millonario visita a Libertad en Paraguay por la ida de octavos de final. Con transmisión de Telefé, Fox Sports y Disney+, el encuentro tendrá al brasilero Wilton Sampaio como árbitro y se jugará en el estadio La Huerta de Asunción.

Más allá de tener algunas bajas por lesión, la única duda de Marcelo Gallardo es táctica. Las lesiones de Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella, hicieron que se gane un lugar en la zaga el uruguayo Sebastián Boselli, que hará dupla con Paulo Díaz.

El juvenil Lautaro Rivero no fue anotado para esta instancia y el Millonario se quedó casi sin alternativas en el fondo. También fue convocado Ulises Giménez, central de la reserva.

La duda de Gallardo está en tres cuartos de cancha. En el medio seguirían Enzo Pérez, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda mientras que en el ataque continuarían Facundo Colidio y Miguel Borja.

La pieza restante en los últimos partidos fue Santiago Lencina pero de cara al encuentro en Asunción, el entrenador lo sacaría y se debate entre dos futbolistas para ese puesto.

Uno es Juanfer Quintero, que siempre ingresó desde el banco desde su regreso y podría tener su debut como titular en este ciclo. La otra opción es Giuliano Galoppo, que hace tiempo no se gana un lugar en el once titular.

Maximiliano Salas, que sufrió un esguince de rodilla, apunta a regresar para el duelo de vuelta del próximo jueves en el Monumental. Sebastián Driussi ya se recuperó de su esguince severo de tobillo y estará en el banco de suplentes. Podría volver a sumar a minutos después de casi dos meses de rehabilitación.

La otra novedad entre los relevos será Juan Portillo. El ex Talleres dejó atrás la tendinitis con la que llegó al Millonario y es una opción en defensa o en el mediocampo.

Libertad fue campeón del Apertura de la liga de Paraguay el semestre pasado pero en el actual campeonato no arrancó bien y está 6°. En la fase de grupos deesta Libertadores, quedó segundo con 9 puntos detrás de San Pablo y por delante de Alianza Lima y Talleres de Córdoba.

Posibles formaciones

Libertad: Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, Juan Fernando Quintero o Giuliano Galoppo; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Wilton Sampaio

Estadio: La Huerta

Hora: 21:30

TV: Telefé, Fox Sports y Disney+