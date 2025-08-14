Matías Rojas rescindió su contrato con River y continuará su carrera en la MLS

A horas para la serie de octavos de final de la Copa Libertadores frente a Libertad, River confirmó la salida de Matías Rojas. El mediocampista paraguayo llegó a comienzos de 2025 como refuerzo del Millo.

El exjugador de Racing tuvo muy poca participación en River debido a una seguidilla de lesiones musculares que lo marginaron gran parte del año y lo dejaron fuera de los planes de Marcelo Gallardo.

En la previa a la visita de River a Libertad por los octavos de la Libertadores, Matías Rojas rescindió su contrato y firmó con Portland Timbers de la Major League Soccer. En su paso por Núñez no tuvo continuidad y es que, apenas disputó ocho partidos en la temporada. Aunque ya se encontraba recuperado físicamente, el Muñeco dejó de convocarlo.

A principios de año, el entonces entrenador de Boca, Fernando Gago, lo había contactado para sumarlo a su equipo, pero Rojas optó por fichar por River. Sin embargo, apenas seis meses después decidió cambiar de rumbo.

La salida del paraguayo se enmarca en la reestructuración del plantel que Gallardo impulsa para el segundo semestre con el objetivo de competir en todos los frentes y volver a ser protagonista en la Copa Libertadores.

En tanto, el paraguayo que ahora tiene nuevo horizonte, intentará relanzar su carrera en la MLS donde ya tuvo un paso previo antes de llegar a la Argentina, cuando estuvo en el Inter Miami.

La situación de todos los borrados de River

Los tres jugadores apartados del plantel de River que todavía no definieron su futuro son Manuel Lanzini, Matías Kranevitter y Federico Gattoni. Los tres quedarán libres en diciembre y, si no consiguen club, entrenarán por su cuenta hasta tener el pase en su poder.

Los que sí pudieron salir en este mercado de pases son Rodrigo Aliendro (Vélez), Leandro González Pirez (Estudiantes) y Gonzalo Tapia (San Pablo).