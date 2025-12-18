SUSCRIBITE
River ya tiene su primer refuerzo: Fausto Vera será dirigido por Gallardo

El volante central llega proveniente de Atlético Mineiro a préstamo con cargo y opción de compra.

Fausto Vera es el primer refuerzo de River Plate.

El Millonario comenzará su pretemporada este sábado 20 de diciembre en River Camp, el predio de Ezeiza, y luego continuará en San Martín de los Andes, durante las primeras semanas de enero.

Marcelo Gallardo contará con su primer refuerzo para el arranque de la pretemporada: Fausto Vera llega al conjunto de Núñez desde Atlético Mineiro, que cede al jugador por 12 meses, con un cargo de 500.000 dólares y una opción de compra de 4 millones.

De esta manera, River ya cerró al reemplazante de Enzo Pérez en el mediocampo, aunque Santiago Ascacibar sigue siendo un objetivo para este mercado y podría completar los refuerzos en esa zona de la cancha.

Vera surgió en las inferiores de Argentinos Juniors y brilló bajo la dirección de Gabriel Milito, lo que despertó el interés de Corinthians, que lo adquirió en 2022 por una cifra cercana a los 8 millones de dólares. En el Timao no logró asentarse y en 2024 pasó a Atlético Mineiro, justamente dirigido por Milito.

En el Galo fue titular bajo la conducción del entrenador argentino y llegó a la final de la Copa Libertadores 2024, disputada en el Monumental, donde cayeron 1-0 ante Botafogo. Este año, perdió lugar y Jorge Sampaoli le adivirtió que no lo iba a tener en cuenta, por lo que le buscaron salida.

El jugador había sido buscado por Boca Juniors en mercados anteriores y siempre manifestó su intención de volver a Argentina. Ahora, tendrá el desafío de reemplazar a Enzo Pérez en el equipo de Gallardo.


