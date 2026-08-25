Los looks del estreno de Popstars: del total white de Nicki Nicole al vestido Y2K de Juli Poggio

La espera terminó y el regreso de Popstars, uno de los formatos musicales más emblemáticos de la televisión, dio de que hablar. No solo por las audiciones de las participantes, sino por los increíbles looks de las estrellas que desplegaron propuestas de vestuario combinando el glamour clásico con las tendencias pero sin perder la autenticidad.

En el rol de jurado, Nicki Nicole fue una de las más ovacionadas de la noche. La artista urbana se decantó por la sofisticación del total white con un vestido de cuello alto, cortes cut out en los laterales y delicadas transparencias en los hombros que aportaron una caída fluida y etérea.

Los accesorios metálicos plateados y un peinado de ondas sueltas y naturales completaron una apuesta etérea y elegante.

Ángela Torres también apostó por el total white y agregando la cuota justa de brillo y texturas. La cantante deslumbró con un mini vestido blanco íntegramente bordado en apliques brillantes de la diseñadora argentina Valentina Schuchner y lo combinó con un abrigo de piel sintética en el mismo tono.

Su estilismo, de líneas impecables y corte glamuroso, se complementó con un peinado lacio perfecto y maquillaje en tonos neutros.

La cobertura del universo digital también tuvo sus grandes protagonistas. Juli Poggio se mantuvo fiel al estilo pop de los años 2000 que tanto la caracteriza. Lució un mini vestido ajustado con estampado de cebra en rosa fucsia y negro, destacado por un escote con tiras cruzadas en el pecho. El look lo completó con unos guantes de cuero negros sin dedos.

Sofía «La Reini» Gonet demostró por qué es una referente en la moda. La influencer apostó a la elegancia del total black mediante un conjunto de encaje con transparencias, corsé estructurado, mangas largas y una falda corta que completó con medias altas y tacos. Una propuesta gótica chic que no pasó desapercibida.