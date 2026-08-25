Peso chileno hoy: cuánto vale este 25 de agosto y qué pasa con el dólar para viajar a Chile
¿Cuál es el precio del peso chileno hoy, martes 25 de agosto de 2026? Conocé la cotización de la divisa tras la apertura de los mercados y su diferencia cambiaria. Sumado a esto, te detallamos los valores del dólar oficial en el Banco Nación y del blue en las fronteras. Por último, consultá nuestra guía práctica sobre tarjetas y efectivo para optimizar tus gastos si vas a viajar a Chile.
Este martes 25 de agosto, la divisa trasandina registró otra suba en las pizarras de referencia respecto a lo relevado en la jornada previa, un dato clave para los viajeros de Neuquén y Río Negro que planifican cruzar a Chile.
Ante este escenario, reaparece la duda a la hora de definir la mejor estrategia de pago: ¿conviene comprar efectivo o sigue siendo más conveniente abonar con tarjeta en los comercios del país vecino?
Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este 25 de agosto de 2026?
Martes 25 de agosto de 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:
- $1.73 por unidad
Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $173.128,64(pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos. Este valor es clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.
Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, martes 25 de agosto de 2026?
Si planificás viajar a Chile este martes 25 de agosto de 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:
Dólar oficial este martes 25 de agosto de 2026:
- $1.480,00 para la compra
- $1.530,00 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).
Dólar en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) este martes 25 de agosto de 2026:
- $1.470 para la compra.
- $1.540 para la venta.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, martes 25 de agosto de 2026?
En agosto de 2026, los principales pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro operan bajo el cronograma de invierno para garantizar la seguridad vial frente a las contingencias climáticas. Al respecto, Vialidad Nacional recuerda que las rutas presentan sectores con hielo y que la portación de cadenas es obligatoria.
Así se encuentran este martes 25 de agosto de 2026, según el último reporte:
|Paso Fronterizo
|Provincia / Ubicación
|Estado al 25/08/2026
|Horario de Atención
|Observaciones y Exigencias de Vialidad
|Pino Hachado
|Neuquén (RN 242)
|Habilitado con precaución
|09:00 a 18:00 hs (Egreso) / 19:00 hs (Ingreso)
|Nieve acumulada en banquinas, sectores con escarcha y viento intenso. Portación obligatoria de cadenas físicas.
|Cardenal Samoré
|Neuquén / Río Negro (RN 231)
|Habilitado con precaución
|09:00 a 19:00 hs
|Calzada mojada por riego de salmuera y formación de hielo en cotas altas. Portación obligatoria de cadenas físicas.
|Mamuil Malal
|Neuquén (RP 60 / Junín de los Andes)
|Habilitado con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Tramo de ripio con barro, hielo y baja adherencia. Portación obligatoria de cadenas.
|Hua Hum
|Neuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)
|Habilitado con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Tramo mixto (terrestre y lacustre). Ripio con barro y escarcha. Cadenas obligatorias y reserva previa de barcaza.
|Pérez Rosales
|Río Negro (Bariloche / Puerto Blest)
|Habilitado
|08:00 a 18:00 hs
|Paso exclusivo de carácter turístico/lacustre operando con normalidad.
|Pichachén
|Neuquén (RP 6 / El Cholar)
|Inhabilitado / Cerrado
|Temporada invernal
|Cerrado por período invernal y acumulación de nieve.
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