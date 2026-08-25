Chacho Coudet prepara tres regresos clave en River para la vuelta de Copa Sudamericana

Chacho está en el ojo de la tormenta y se juega todo ante Santa Fe.

El próximo miércoles, River tendrá un partido clave en el Monumental. El Millonario recibirá a Independiente Santa Fe por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana en un duelo que podría determinar el futuro del Chacho Coudet.

El entrenador de 51 años atraviesa el momento más delicado en su etapa por River. Viene de empatar con Vélez en el Monumental luego de ir ganando 2-0, arrancó el Clausura con cuatro derrotas consecutivas, ganó un solo partido de ocho en este semestre, y pone en juego su cargo en esta serie: de no pasar, será difícil imaginar una continuidad de Coudet.

Para este importante compromiso, Chacho meterá mano en el equipo y hará tres cambios claves de futbolistas que recibieron el alta médica en los últimos días. Beltran estará en el arco y en la línea defensiva, la dupla central estará integrada por Otamendi y Martínez Quarta. Quienes regresarán serán Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, que no estuvieron disponibles en la ida por lesión. Los que saldrán serán Lautaro Rivero y Facundo González.

Montiel vuelve al equipo tras una distensión en el partido ante Argentinos.

En la mitad de la cancha no habría retoques. Se mantendrá el doble cinco con Aníbal Moreno y Tobías Andrada y por las bandas jugarán Thiago Almada y Joaquín Freitas.

La otra vuelta sería en el ataque. Ángel Correa estará acompañado por Sebastián Driussi, que se recuperó de su desgarro, sumó minutos ante Vélez y sería titular ante Santa Fe. Le ganaría la pulseada a Rafael Santos Borre, que todavía no se pudo afianzar desde su regreso al Millonario.

Probable formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada, Joaquín Freitas; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.